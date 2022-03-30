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عمر شويل - جدة رابط تسجيل الدخول في مباشر الراجحي للأفراد ، يقدم الراجحي أفراد، العديد من الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين بشكل مستمر، وهذا ما ساعده في الحصول على شعبية كبيرة في مختلف الدول العربية، وبالتحديد في المملكة العربية السعودية، مما جعل هناك العديد من التساؤلات حول طريقة الحصول على رابط تسجيل الدخول في مباشر الراجحي للأفراد الخدمات الإلكترونية 1443-2022 للاستفادة من الخدمات التي يقدمها.

طريقة تسجيل الدخول في مباشر الراجحي

حرص بنك الراجحي على توفير موقع اليكتروني خاص به، يساعد المواطنين في الحصول على كافة الخدمات التي يرغبون فيها أونلاين، حيث تتم عملية تسجيل الدخول في مباشر الراجحي من خلال عدة خطوات سهلة وبسيطة.

الدخول على الرابط الإلكتروني التابع لبنك الراجحي من خلال الرابط التالي بنك الراجحي.

القيام بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

وبعد ذلك يتم كتابة رمز التحقق الخاص بالصفحة قبل البدء بالتصفح داخل الموقع.

وبعد الدخول على الموقع يتم الضغط على زر خدمات الأفراد المباشرة من الثلاثة نقاط الموجودين أعلى يسار الصفحة.

ومن ثم يتم الضغط على زر التسجيل بالخدمات الإلكترونية.

يتم تسجيل البيانات الخاصة ببطاقة الصرف الآلي، مع مراعاة الدقة أثناء تسجيل الرقم والرقم السري.

والعمل على تسجيل رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة ورقم الهوية.

وبعد ذلك يتم الضغط على زر تسجيل الدخول.

وبعد الدخول يضغط المواطن على أيقونة مباشر الأفراد، ومن ثم متابعة التسجيل.

ويقوم المواطن بالبحث عن رسالة نصية تحتوي على رقم سري بالرسائل النصية لرقم الهاتف.

وكتابة الرقم في الخانة الخاصة به للتأكيد.

والضغط على زر التالي؛ والانتظار دقائق بسيطة حتى تظهر الصفحة التي بها استكمال التسجيل بنجاح.

كيفية التسجيل في تطبيق الراجحي؟

تعد عملية التسجيل في تطبيق الراجحي، من الطرق السهلة أمام المواطنين الذين يرغبون في التسجيل من خلال التطبيقات الخاصة بالراجحي عبر الهواتف المحمولة، والتي يمكنكم تحملها على أنظمة تشغيل الاندرويد أو الآيفون.

يتم في بداية الأمر القيام بعملية تحميل التطبيق الخاص بالهاتف الذي يعمل بنظام الأندرويد من Google play عبر الرابط التالي: تطبيق الراجحي للاندرويد.

ويمكن تحميل التطبيق بالنسبة لهواتف الايفون عن طريق نظام الـ IOS من Apple store عبر هذا الرابط: تطبيق الراجحي للايفون.

والقيام بتثبيت التطبيق على الهاتف المحمول.

الضغط على زر التسجيل، وإدخال رقم البطاقة الخاصة بالصراف الآلي.

وبعد ذلك يتم كتابة رقم البطاقة المصرفية ومعها رقم الباسورد الخاص بها.

إدخال حساب IBAN، والضغط على زر التالي.

العمل على تحديد خدمة الأفراد الإلكترونية.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور المخصصة لذلك.

العمل على كتابة جميع الشروط والأحكام، والموافقة عليها.

والقيام بإدخال رمز التحقق وجميع البيانات التي تم إدخالها سابقًا.

وفي النهاية سوف تظهر على الشاشة تأكيد إنشاء الحساب ببنك الراجحي.

ما هي طريقة رفع الحظر على المباشر للأفراد؟

يسعى العديد من العملاء إلى رفع الحظر على المباشر للأفراد، وهذا من خلال الحصول على طريقة اليكترونية بسيطة، وهذا عبر عدة خطوات يجب التعرف عليها.

يتم في البداية زيارة أحد فروع بنك الراجحي المنتشرة بالمملكة.

الاستعانة بأحد موظفي البنك وسؤاله عن أسباب الحظر، وطلب مساعدته في فك الحظر على الفور.

يجب القيام بتغيير الباسورد، حتى تتمكن من الدخول إلى الموقع مرة ثانية.

ما هي أسباب تجميد نشاط حساب بنك الراجحي؟

هناك عدة أسباب يلجأ بنك الراجحي من خلالها لتجميد النشاط الخاص بحساب الأفراد، وهذا وفقاً للأساسيات الموضوعة من قبل البنك.