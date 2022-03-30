تمويل أونلاين سريع بدون اتفاقية مع البنك من منصة التيسير للتمويل، فقد وفرت منصة التيسير أحد أفضل وأسرع التمويلات الشخصية بالمملكة العربية السعودية، حيث تخضع المنصة إلى إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تحظي بثقة جميع المواطنين بالمملكة، حيث تحقق شركة التيسير جميع الأحلام الشخصية للمواطنين من خلال الحصول علي تمويل من منصتها، فالتمويل يمكن الحصول عليه من أجل شراء سيارة أو شراء منزل أو للسفر للخارج أو لسداد ديون البعض أو لأي أمر شخصي لأي عميل، ويتمتع صرف التمويل من منصة التيسير ببعض المميزات التي سنوضحها لجميع متابعينا في التفاصيل التالية، مع توضيح كيفية الحصول علي التمويل أونلاين بطريقة سريعة.

مميزات تمويل منصة التيسير بالسعودية

تتعدد مزايا التمويل الشخصي من منصة التيسير التي يتمتع بها أي عميل في حالة الحصول عليها، ومن أبرز المميزات التي نالت إعجاب العملاء ما يلي:

توفير فترة سداد سهلة ومجدولة بأقساط مريحة للعملاء من 12 وتصل إلى مدة 60 شهرًا.

توفر المنصة تمويل يصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

توفر المنصة التمويلات بهامش ربح تنافسي وثابت خلال فترة التمويل.

تعمل المنصة علي إيداع سريع لمبلغ التمويل خلال 24 ساعة فقط.

التمويلات من المنصة متاح الحصول عليها بدون كفيل أو تحويل راتب إلى بنك محدد.

توفر المنصة إمكانية التسوية المبكرة لجميع العملاء التابعين لديها.

شروط التسجيل للحصول علي تمويل من التيسير

تضع المنصة بعض الشروط التي من خلال توافرها يتم الموافقة علي صرف أي مبلغ تمويل من المنصة، ومن هذه الشروط:

يشترط أن يكون الحد الأدنى للراتب 5000 ريال سعودي.

أن لا تقل مدة العمل بجهة العمل عن 6 شهور.

يجب ألا يقل عمر العميل عن 21 سنة.

هوية العميل يجب أن تكون سارية المفعول.

تقديم بيان التأمينات الاجتماعية.

تقديم كشف حساب بنكي لمدة 3 شهور.

تقديم خطاب تعريف بالراتب يكون مصدقاً من الغرفة التجارية لعاملي القطاع الخاص.

خطوات التقديم بمنصة التيسير للتمويلات المالية

يتم التقديم إلكترونياً بالمنصة والحصول علي أفضل تمويل شخصي بأي مبلغ مالي يرغب به العميل، من خلال الخطوات الأتية: