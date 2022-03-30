تمويل شخصي تكميلي .. مزايا تمويل مصرف البلاد الجديد

تمويل شخصي تكميلي عبر بنك البلاد حيث أعلن بنك البلاد السعودي أنه سيوفر للمواطنين السعوديين تمويلًا تكميليًا مناسبًا أو تمويلًا شخصيًا إضافيًا ، حيث سيقدم منتجات بمزايا عديدة تناسب معظم المواطنين السعوديين ومتاحة للسعوديين. لغرض الزواج ، أو لمساعدتهم على بدء حياة اقتصادية، مع هذا القرض ، فهناك العديد من الشروط والمزايا التي يجب الالتزام بها من أجل الحصول على هذا المنتج، مع وجود فترة تصل إلى 5 سنوات ، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى ، هذا ويمكن للمواطنين السعوديين والمقيمين التقديم على التمويل الشخصي من خلال بوابة البنك.

تمويل شخصي تكميلي وما هي مزايا المنتج عبر بنك البلاد

يتميز تمويل بنك البلاد بالعديد من المزايا منها:

التمويل الشخصي التكميلي وفقاً لقوانين المجلس الشرعي يمكن شراء الأسهم في أي شركة من قائمة معتمدة من المجلس الشرعي ويحددها بنك البلاد تسريع إجراءات طلب التمويل المصرفي كالعادة فترة السداد خمس سنوات يمكن السداد مقدمًا على أقساط وفقًا لقواعد وشروط البنك المركزي السعودي هذا التمويل متاح للمقيمين والمواطنين التمويل لا يتطلب وجود ضامن أو ضامن.

ما هي معايير طلب منتج تمويل بنك البلاد

يجب تقديم الحساب الجاري إلى بنك البلاد السعودي

يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري للمستفيدين من العملاء السعوديين 3000 ريال

3500 ريال للمقيمين بالمؤسسات الحكومية

يجب أن يعمل المستفيدون من هذا المنتج ضمن منصب حكومي معتمد في بنك البلاد ، سواء في القطاع العام أو الخاص.

كيفية التسجيل على التمويل والمستندات الضرورية

توجه إلى رابط بوابة بنك البلاد

تقديم نسخ من المستندات أو الهوية الصالحة

يجب إحضار صورة من شهادة العمل للعامل في القطاع العسكري

اكتب بيان الإفصاح عن المسؤولية الشخصية

إحضار هوية من صاحب العمل ، بما في ذلك الراتب الشهري والمسمى الوظيفي وتاريخ بدء العمل

قم بإرسال استمارة طلب الشراء على أقساط.

نبذة عن بنك البلاد

يعتبر بنك البلاد أحد أهم المؤسسات المصرفية الفاعلة في المملكة العربية السعودية ، ويقدم عشرات المنتجات والبطاقات المصرفية والعروض التمويلية لكافة فئات المجتمع السعودي، حيث تتضمنت منتجاته التمويلات الشخصية وتمويل السيارات ومنتجات التمويل التكميلي.