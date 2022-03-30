للسعودي والمقيم بموافقة فورية 20 ألف ريال بدون كفيل وبدون رسوم بأقساط ميسرة

وفرت شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية العديد من التمويلات للأفراد ومنها التمويل الأصغر حيث يمتاز بأنه تمويل إسلامي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية داخل أراضي المملكة ويتم الحصول على مبلغ 20,000 ريال سعودي بدون كفيل إذا كان المتقدم سعودي الجنسية أما إذا كان المتقدم غير سعودي يحصل على مبلغ تمويل 10,000 ريال سعودي بدون موافقة الكفيل الغارم ولكن ليس فقط تلك المزايا التمويلية فهناك الكثير من الخصائص التمويلية المتاحة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل عند التقديم عليها يتم الحصول على تمويل نقدي بدون كفيل أو بدون ضامن سعودي كذلك بدون رسوم إدارية بأقساط شهرية ميسرة لمدة ثلاثة سنوات على الأكثر بموافقة فورية من الشركة في السعودية الوقت الراهن.

الشروط الهامة للحصول على تمويل نقدي من شركة اليسر للتمويل

يطلب قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية توفير بعض الضوابط والمتطلبات اللازمة للموافقة الفورية على التمويل الشخصي الأصغر ومن ضمن تلك الشروط توفير دخل ثابت شهري يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي فأكثر من ذلك للموافقة على هذا القرض وإليكم كافة الشروط الواجبة كالتالي بالتفصيل:

يجب توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي للمواطن السعودي أو المقيم في المملكة لدى شركة اليسر للتمويل.

كذلك لابد من توفير فترة عمل مناسبة للعاملين في القطاعات المختلفة على الأقل ثلاثة أشهر.

توفير كذلك الشروط اللازمة للحصول على تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.

إيضًا يحتاج التمويل الأصغر أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 22 سنه حتى 60 سنه بخلاف العسكرين حتى سن التقاعد العسكري بالمملكة العربية السعودية.

أهم المزايا التمويلية المتاحة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل بالسعودية