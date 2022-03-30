نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل . صدور نتائج الأهلية الدورة 53 برنامج حساب المواطن النتائج متاحة الآن عبر موقع ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج حساب المواطن منذ قليل على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن صدور نتائج الأهلية الدورة 53 من البرنامج، ودعا المستفيدين من البرنامج الدخول على الموقع الإلكتروني برقم الهوية، والاستعلام الإلكتروني عن نتائج الأهلية، هذا ومن المقرر أن يتم إيداع دعم برنامج حساب المواطن في حسابات المستفيدين البنكية، يوم 10 إبريل القادم كما هو متبع كل شهر يتم الصرف في اليوم العاشر من كل شهر، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم طريقة الاستعلام الإلكتروني عن نتائج الأهلية بصورة بسيطة وميسرة.

صدرت نتائج الأهلية للدورة 53 (شهر أبريل 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/UeLnAErAWO pic.twitter.com/4SvSbe24Rx — حساب المواطن (@citizenaccount) صدرت نتائج الأهلية للدورة 53 (شهر أبريل 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/UeLnAErAWO pic.twitter.com/4SvSbe24Rx — حساب المواطن (@citizenaccount) March 30, 2022

أستعلا نتائج الأهلية الدورة 53 برنامج حساب المواطن

الدخول على الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن ca.gov.sa.

من الصفحة الرئيسية أنقر على الخدمات الإلكترونية.

أستعلام نتائج الأهلية وتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة ثم أضغط أستعلام لتظهر النتيجة.

شروط الأهلية والاستحقاق في برنامج حساب المواطن

أن يكون المستفيد من البرنامج سعودي الجنسية ويعيش بصورة دائمة داخل المملكة.

عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون السعودية.

أن تنطبق عليه كافة الضوابط والشروط الذي حددها البرنامج لاستحقاق الدعم.

أن تتطابق البيانات المسجلة في طلب الدعم مع بيانات الجهات المعنية ذات الشأن.

أن يكون دخل الأسرة أقل من الدخل المعتمد من البرنامج.

التسجيل في برنامج حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عن وقف التسجيل الجديد للاستفادة من دعم البرنامج، وذالك من الدورة رقم 28 لشهر مارس لعام 2022، ومنذ ذالك التاريخ ولم يفتح التسجيل لإضافة مستفيدين جدد للبرنامج، وفيما يلي موعد صرف الدعم للمستفيدين.

عداد تنازلي لموعد صرف دعم حساب المواطن شهر إبريل

نتائج الأهلية للدورة 35 دورة شهر إبريل

من المعروف أن البرنامج يتيح التقدم باعتراض على نتائج الأهلية، من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج وحدد مواعيد محددة لتقديم الاعتراضات، ويرد البرنامج عليها بعد دراستها ودراسة المستندات المقدمة من مقدم ألاعتراض، ويعتبر البرنامج هو الأكبر في العالم العربي من حيث عدد المستفيدين منه الذي يفوق عددهم 12 مليون مستفيد، وحصل البرنامج على العديد من الجوائز العالمية في مجال الحماية الاجتماعية ورعاية أصحاب الدخول المنخفضة.