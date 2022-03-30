طريقة الاستعلام عن تغيير المهنة برقم الإقامة و شروط تغيير مهنة المقيم بالإقامة في الجوازات

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عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن تغيير المهنة برقم الإقامة في الجوازات عملت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية على تحويل كافة الخدمات المتعلقة بها إلكترونيا اصبح بالإمكان الاستعلام عن أي شيء تريده وانت جالس في المنزل أو في العمل يتوجب على الفرد الوافد عند تغيير مهنته أن يقوم بأعلام وزارة العمل حتى يتمكن من تغيير بياناته المسجلة بالوزارة و كذلك بوثيقة الإقامة الخاصة به و ألا سوف يتعرض للعقوبه لمخالفه قوانين العمل من خلال التالي سوف نتحدث حول الاستعلام عن تغيير المهنة برقم الإقامة في الجوازات وكل التفاصيل الهامة حول هذا الموضوع. الاستعلام عن تغيير المهنة برقم الإقامة في الجوازات يمكن للوافد أن يقوم بالاستعلام عن تغيير المهنة عن طريق أكثر من طريقة فمثلا الطريقة الأولي هي أن يقوم بزيارة إلى مكتب العمل والطريقة الثانية عن طريق اطلاع الشخص الوافد والمواطن السعودي على الخدمات بالموقع الإلكتروني لمكتب العمل بكل سهولة.

يجب القيام بتسجيل الدخول بالبوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

للعلم.. جميع المهن يمكن أن تستطيع تغييرها إلكترونيا ما عدا مهنتين فقط وهما الطب والهندسة. طريقة الاستعلام عن تغيير المهنة برقم الإقامة في الجوازات الطريقة الأولي من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الشبكة العنكبوتية. قم بتسجيل الدخول واختر الخدمات الإلكترونية بالضغط عليها وعن طريقها قم باختيار المنشأة. وبعد قم بالضغط على خدمة تغيير المهنة. يتوجب عليك القيام بالبحث عن الشخص الوافد أو المقيم. التالي قم بتغيير وتعديل المهنة عن طريق القيام بكتابة رقم الإقامة. تجد أمامك لائحة المهن اختر منها مهنة جديدة لشخص الوافد أو العامل من لائحة المهن. وبعدها اضغط على كلمة بحث. بجانب ذلك يجب أن تقوم بإرسال طلبك سوف يأتي إليك رسالة تقوم بالتأكيد علي طلبك قد تم إرسال طلبك بنجاح. الخطوة الأخيرة قم بتسجيل كافة الرسوم المطلوبة ثم اذهب إلى الجوازات حتى تقوم بكتابة المهنة الجديدة التي قمت باختيارها وتحديث الإقامة. الطريقة الثانية عن طريق الذهاب لمكتب العمل. الذهاب إلى مكتب العمل لتغيير المهنة وهذا سواء كان لها علاقة بالهندسة أو الطب أو أي مجال اخر.

لابد من تقديم طلب ولك لكي تستطيع أن تقوم بتعديل المهنة الخاصة بك ويجب أحضار كافة الأوراق المطلوبة بالطلب.

بعد تقديم الطلب إلى مكتب العمل سوف يقوم بدراسته خلال أسبوع سوف تجد المهنة القديمة تغيرت إلى المهنة التي قمت باختيارها.

ومن المفروض أن تقوم بدفع الرسوم المستحقة عليك ثم تذهب إلى مكتب الجوازات لكي تقوم بكتابة مهنتك الجديدة التي قمت باختيارها وتحديث الإقامة.

في النهاية يجب أن تكون كافة الأوراق الرسمية المتعلقة بهذا الأمر الصحيحة وسليمة. الطريقة الثالثة من خلال نظام ابشر أعمال. الدخول إلى نظام ابشر أعمال. من خلال لائحة الخدمات اختر منها تعديل المهنة. يحولك الموقع إلى صفحة اخرى تحتوي على جميع الأشخاص الموظفين الوافدين الذين سبق تسجيلهم ضمن الكفالة الخاصة بك. اضغط على العامل أو الوافد الذي ترغب في تغيير أو تعديل مهنته. ثم اضغط على بحث لكي تختار من اللائحة المهنة الجديدة التي تريد كتابتها. سوف تذهب إلى صفحة جديدة اخرى بها كافة المعلومات عن الشخص الموظف أو الوفد مهنة الجديدة و المهنة القديمة التي يعمل بها حاليا بالوقت الحالي. اضغط بالموافقة على الشروط والأحكام. سوف يتطلب منك القيام بدفع الرسوم المستحقة. ومن ثم قم بزيارة إلى مكتب الجوازات حتى تستطيع كتابة المهنة الجديدة التي قمت باختيارها وتحديث الإقامة. شروط تغيير مهنة العامل الوافد حدد وزارة العمل بالمملكة السعودية بعض من الشروط التي يجب الالتزام بها من اجل السماح بتغيير مهنه العامل الوافد وهي: ضرورة موافقة وزارة العمل على طلب تغيير المهنة.

يجب على الوافد دفع كل المخالفات المرورية.

عند تغيير مهنة الوافد يجب أن تكون المهنة التي يرغب بها موجوده ضمن مهن مكتب العمل.

عند تغيير مهنه العامل الوافد يجب أن تكون وثيقة إقامة الوافد لأزالت سارية المدة.

يجب تطابق كافة بيانات الوافد عند تغيير المهنة مع البيانات التي سبق وسجلها بموقع وزاره العمل.

الطلب عند تغيير المهنة بمهنة اخرى ألا يكون مرة ثلاث اشهر على مكوثه في المهنة الأولي. الأوراق المطلوبة لتغيير مهنة العامل الوافد نسخة من جواز السفر. صورة من الإقامة. اصل محل الإقامة. نسخة من المؤهل الدراسي لدى العامل. استمارة من مكتب جوازات السفر و يكون بها كافة بيانات العامل. رسوم تغيير مهنة العامل الرسوم المفروضة قيمة الرسوم المحددة والمستحق على العامل التي يجب دفعها لتغيير مهنة العمل تقدر ب 100 ألف ريال سعودي تدفع من خلال أي بنك يدعم التعاملات الحكومية.

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