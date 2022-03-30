نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تواصل الآن مع الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب المساعدة أرقام التواصل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشهد المملكة العربية السعودية للأمير عبد العزيز بن فهد بمساعداته الإنسانية المختلفة والمتنوعة التي يقدمها للمواطنين، فمؤسسة فهد الخيرية تقدم ملايين الريالات فى المساعدات الإنسانية التي تقدمها للمواطنين، فالكثيرين يندفعون لطلب المساعدات المختلفة ولذلك سنوضح لكم طرق التواصل مع الامير عبد العزيز بن فهد وصيغة كتابة طلب المساعدة من المؤسسة، بالإضافة إلى شروط الموافقة على الطلب.

أرقام وطرق التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العززي بن فهد

عنوان المؤسسة : 6600 نهضة المعرفة – حي الروضة – مدينة جدة – المملكة العربية السعودية.

رقم مكتب مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد: 485232658966

رقم الواتساب من داخل السعودية: 8004000000

من خارج السعودية رقم الواتساب: 920030003

الموقع الالكتروني لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيريةالموقع الالكتروني لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية.

يتم التواصل من خلال أحدى الطرق الموضحه أمامكم من خلال أرقام التواصل أو عن طريق إرسال الطلب على عنوان المؤسسة، أو مراسلة المؤسسة الخيرية على موقعها الإلكتروني، وسنوضح لكم الآن الصيغة الصحيحة لكتابة الطلب.

صيغة كتابة طلب المساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد

سنوضح لكم الآن الطريقة الصحيحة لكتابة طلب مساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد، يجب الأهتمام بكتابة الطلب بأسلوب منسق يليق بسمو الأمير:

أولاً تبدأ بالتسمية “بسم الله الرحمن الرحيم”

تحية طيبة لسمو الأمير عبد العزيز بن فهد

أتقدم لكم بطلب مساعدة “ذكر نوع المساعدة المرغوب فيها” مع توضيح سبب طلب المساعدة

وأرجو من سيادتكم الموافقة على طلبي والنظر لحالتي المادية وظروفي المالية التي دفعتنى لطلب المساعدة.

أنواع المساعدات المقدمة من مؤسسة الامير عبد العزيز بن فهد

مساعدات مالية. مساعدة علاجية، مع إمكانية لتلقي العلاج خارج السعودية إذا تطلب الأمر. مساعدات عينية “كالمساعدات المقدمة للمواطنين في شهر رمضان الكريم”. مساعدات لترميم المنازل وتقديم مساكن للمحتاجين. مساعدة الراغبين في عمل مشاريع صغيرة لكسب الرزق.

شروط طلب المساعدة من مؤسسة الامير عبد العزيز بن فهد الخيرية

أن يكون المتقدم بالطلب سعودي الجنسية.

تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت أحقيته للحصول على المساعدة المرغوب فيها.

وقد عرف الأمير عبد العزيز بن فهد بالرجل الخير صاحب يد العطاء لجميع المحتاجين ولكل من يلجأ إليه، حاذ على محبة وإحترام جميع المواطنين داخل السعودية وخارجها.

أوضحنا لكم كل ما هو متعلق بطلب المساعدات من مؤسسة الامير عبد العزيز بن فهد وطرق التواصل مع المؤسسة وشروط الحصول على المساعدة، نتمنا لجميع المواطنين التوفيق في طلبهم بالموافقة عليه، وفي انتظار تعليقاتم التي نسعد بها دائما.