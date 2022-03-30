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عمر شويل - جدة ماذا يعني قرار إلغاء شرط المحرم في العمرة 2022-1443، فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة مؤخرًا عن قوانين وشروط جديدة للسيدات القادمات من خارج المملكة لأداء مناسك الحج والعمرة بدون وجود محرم وسوف نتعرف على حقيقة وتفاصيل هذا القرار في السطور المُقبلة.

إلغاء شرط المحرم في العمرة

هو قرار صادر من قبل وزارة الحج والعمرة بالمملكة وهي الجهة الحكومية المسئولة عن تيسير إجراءات أداء مناسك الحج والعمرة بالمملكة واستقبال ضيوف الرحمن، بإصدار قرار يسمح بأداء مناسك الحج والعمرة للسيدات القادمات من خارج المملكة، والتي لم تصل أعمارهن 45 عامًا حيث قال عضو اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة سعيد باحشوين بتعليق القرار الخاص بوجود محرم أثناء العمرة لأجل غير مسمى.

تفاصيل قرار إلغاء شرط المحرم في العمرة 2022-1443

فقد سمح هذا القرار للنساء للقدوم إلى المملكة، هذا ومن العام الماضي قد تم السماح للنساء دون عمر 45 عامًا من القدوم إلى المملكة لأداء مناسك الحج والعمرة من دون وجود محرم لهن، ولكن يجب لابد من مناقشة القرار بالنسبة للسيدات القادمات من خارج المملكة. فقد ذكر عضو اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة في المملكة سعيد باحشوين أن هذا القرار خاص فقط بالعمرة ولم يشمل الحج.

رأي الأزهر من قرار إلغاء المحرم في العمرة 2022

هذا وقد أثنى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على القرار الذي اتخذته الحكومة السعودية. والمتعلق بالسماح للسيدات تحت سن 45 عام من أداء مناسك العمرة من دون محرم. وقد أكد فضيلته أن سفر المرأة قديمًا مع محرم كان بسبب المخاطر التي تتعرض لها المرأة خلال السفر وطول مدة السفر بعكس الوقت الحاضر الذي أصبح فيه السفر آمن لدرجة كبيرة.

شروط العمرة للنساء بدون محرم

جواز سفر صالح لمدة 6 شهور على الأقل.

صورة من البطاقة الشخصية للمعتمرة وتكون سارية.

شهادة التطعيم من فيروس كرورنا، ووثيقة صحية تثبت خلو المعتمرة من أي مرض معدي.

صورة حديثة بخليفة بيضاء 4 في 6.

الأصل من نموذج طلب الحصول على تأشيرة العمرة.

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول تفاصيل قرار إلغاء شرط المحرم في العمرة 2022-1443 وتعرفنا على حقيقة القرار وشروطه.