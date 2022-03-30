نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي 1443 لشهر رمضان ورابط الاستعلام sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي 1443 لشهر رمضان من أهم المواعيد التي يجري عليها بحث مكثف من قبل المستفيدين، وذلك مع اقتراب موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي الجديد لشهر أبريل 2022، وكما هو معروف فقد تم استحداث نظام للضمان سمي “الضمان الاجتماعي المطور الجديد”، وهذا النظام الجديد جاء ليحقق العدالة في توزيع الدعم، وفق شروط وضوابط تم وضعها بعناية شديدة حتى يصل الدعم لمستحقيه الفعليين.

ويتم الاستعلام عن نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد وكذلك الضمان الاجتماعي بنظامه القديم إلكترونياً، وذلك من خلال الدخول على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa، والتي تم إنشائها مع بدء العمل بنظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

ويستهدف الضمان الاجتماعي الأسر والأفراد ذات الدخل المنخفض، ويتميز النظام الجديد للضمان بأنه قد قام بدراسة جميع البرامج المشابهة في العالم حتى يتم التطوير وفق معايير محددة، كما أنه تلافى السلبيات التي كانت موجودة في نظام الضمان القديم، ومن أهم مميزات النظام الجديد هو العمل على تحويل المستفيدين القادرين على العمل من مجرد متلقي للدعم إلى صاحب مشاريع وأعمال، وذلك عن طريق التدريب والتأهيل وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم من خلال التسجيل في منصات العمل المعتمدة.

موعد صرف الضمان الاجتماعي 1443 لشهر رمضان للمستفيدين القدامى

تم تحديد وتثبيت موعد صرف الضمان الاجتماعي للمستفيدين القدامى في نظام الضمان القديم. ليكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي مالم يصادف يوم الصرف عطلة رسمية في المملكة. وعند مصادفة يوم الصرف لعطلة رسمية يتم تقديم الموعد يوم أو تأخيره يوم. ولذلك من المقرر أن يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي “النظام القديم” لشهر أبريل 2022 يوم الأحد بتاريخ 02\09\1443 الموافق 03\04\2022.

موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد المطور لشهر أبريل

من المقرر أن يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي “النظام الجديد” يوم الخميس بتاريخ 28\03\1443 الموافق 31\03\2022. فقد تم تحديد موعد صرف الضمان الاجتماعي في النظام الجديد ليكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي. هذا في حالة لم يصادف يوم الصرف عطلة رسمية. فقد يتم تقديم الموعد يوم مثل ما حدث في هذا الشهر أو تأخيره يوم.

عداد نزول الضمان القديم

رابط استعلام الضمان الاجتماعي الجديد

يزداد البحث عن رابط الضمان الاجتماعي المطور منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa، وكما هو معروف يتم التسجيل إلكترونياً عبر الرابط الموجود في المقال، عن طريق الدخول على الرابط واتباع التعليمات وإدخال كافة البيانات والمستندات المطلوبة.