موعد تسجيل اول ابتدائي 1444 بالتاريخ رسميًا طبقًا للمرحلة في السعودية 2022

موعد تسجيل اول ابتدائي 1444 إلكترونيًا حسب ما قررته وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، وذلك تيسيرًا على الطلّاب وأولياء الأمور والمعلمين متابعة كل جديد وأيضًا للتقديم دون الحاجة إلى زيارة مقر المدرسة خاصة في ظِل تداعيات انتشار فيروس كورونا، بجانب الاطلاع على النتائج الخاصة بكل طالب في مراحل التعليم المختلفة عبر المنصّات المحددة والتابعة لوزارة التعليم.

موعد تسجيل اول ابتدائي 1444

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية مواعيد تسجيل الصف الأول الابتدائي لعام 1444 هجري على النحو التالي:

موعد تسجيل المرحلتين الأولى والثانية في 24 يناير 2022 م، والموافق 11 جماد الأول هـ.

موعد تسجيل المرحلة الثالثة في 26 فبراير 2022 م، والموافق ليوم 14 رجب 1443 هـ.

موعد تسجيل المرحلة الرابعة في 27 مارس 2022 م، والموافق ليوم 24 شعبان 1443 هـ.

موعد تسجيل المرحلة الخامسة في 17 أبريل 2022 م، الموافق يوم 15 رمضان 1443 هـ.

موعد تسجيل المرحلة السادسة في 21 أبريل 2022 م، الموافق 19 رمضان 1443 هـ.

موعد تسجيل المرحلة السابعة في 26 مايو 2022 م، الموافق 4 شوال 1443 هـ.

موعد تسجيل المرحلة الثامنة في 15 أغسطس 2022 م، الموافق 7 محرَّم 1444 هـ.

طريقة التسجيل في اول ابتدائي إلكترونيًا

يستطيع أولياء الأمور معرفة تسجيل أولى ابتدائي ١٤٤٤ في السعودية عن طريق الإنترنت لجميع المدارس الأهلية ومدارس التعليم العام والتربية الفكرية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، وذلك بالدخول إلى رابط التسجيل من هنا واتباع التعليمات المطلوبة كما يلي:

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق الموجود على الصورة.

الذهاب إلى الصفحة الرئيسية للموقع والنقر فوق زر “تسجيل الأبناء”.

اضغط على “تسجيل طالب جديد”.

كتابة رقم الهوية الوطنية ورقم الإقامة.

يتم تحديد الصلة بين ولي الأمر والطالب.

كتابة المعلومات الخاصة بعمل ولي الأمر.

إدخال البيانات الخاصة بجنسية الطالب والأم.

كتابة المعلومات الخاصة بطريقة التواصل.

إدخال اسم المدرسة المراد تسجيل الطالب بها، مع تحديد عدد آخر من المدارس.

إرفاق الملفات المطلوبة مع تأكيد الطلب، شاهد الآتي:

الشروط تسجيل الصف الأول الابتدائي

أتاحت وزارة التعليم بالسعودية مجموعة من الشروط الواجب مراعاتها عند التقديم على موعد تسجيل اول ابتدائي 1444 تتضمن ما يلي: