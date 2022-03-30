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عمر شويل - جدة زورا موقعنا الأعزاء ، أصبح الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية هاجس يشغل محركات البحث ليلاً نهاراً ، وهو نظام أسرته حكومة المملكة بهدف تقديم الدعم المادي للأسر والأفراد الأشد احتياجا ، في ظل التغيرات الاقتصادية التي طرأت علي المملكة في السنوات الأخيرة زادت حاجة الكثيرين إلي تحسين أوضاعهم المعيشية ، والوصول لوضع الاستقلال المالي والتحول لحال الإنتاج والانتقال من وضع الاستهلاك دفع الحكومة لتنظيم دعم مالي بالتعاون مع صندوق تنمية موارد هدف ، وكافة الجهات المنطوة بالأمر ، ومن خلال مقالنا اليوم نقدم لكم دليل التسجيل في الضمان الاجتماعي بالصور images ، موضحة كافة جوانب النظام الإلكترونية في صور image وشرح مبسط.

دليل التسجيل في الضمان الاجتماعي بالصور

يهدف التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد إلي عدة مساعي نعرضها لكم كالآتي :

الوصول بالمستحقين لوضع الاستقلال المالي وحال الإنتاجية عبر سبل التدريب والتأهيل. دعم جميع الاسر المستحقة للدعم بكافة الأساسيات من الاحتياجات. العمل علي خطط وآليات لوضع الأزمات وكيفية دعم المستحقين في وقتها. تسليط الضوء علي الأسر المستحقة وترسيخ قواعد وتدابير لمعالجة أوضاعهم. تحسين صورة الخدمات المقدمة للمستحقين وتنمية الانتماء الوطني عبر الضمان الإجتماعي. يرعي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تطبيق آليات الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي بالمملكة.

المصادر المالية للضمان الاجتماعي

أصبح الاقبال علي التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 كبيراً ، وتقدم الدولة الدعم للمستحقين عن طريق موارد مالية مثل :

الأموال التي تحصلها الدولة نظير الذكاة.

أموال الإعانة المرصودة بميزانية الدولة المشمولة بالخدمة.

التبرعات والهبات وأموال الوقف والصدقات.

وسائل دعم وتمكين الإعانات سواء حكومية أو خاصة.

اشتراطات و أحكام استحقاق الضمان

من خلال هذه الفقرة نستعرض أهم ضوابط الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة :

شرط الجنسية : أن يكون صاحب الطلب سعودي مقيم بصورة كاملة ودائمة داخل المملكة ، يستثني من هذا الشرط كل من : زوجة السعودي الغير سعودية. أرملة السعودي الغير سعودية شرط وجود أولاد لها منه. مطلقة السعودي الغير سعودية شرط وجود أولاد لها منه. الأبناء لكل من الأرملة والمطلقة من الجنسية السعودية وكان الأب غير سعودي. أصحاب الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام ممن يحملن بطاقات تنقل.

أن يكون صاحب الطلب سعودي مقيم بصورة كاملة ودائمة داخل المملكة ، الدخل : بالنسبة للشخص المستقل لا يزيد دخله الشهري عن الحد الأدنى المقدر بـ 550 ريال. أما بالنسبة لعائل الأسرة فلا يزيد دخله عن 1100 ريال شهرياً.

بالنسبة للشخص المستقل لا يزيد دخله الشهري عن الحد الأدنى المقدر بـ 550 ريال. الالتزامات : يجب أن يستوفي مستحق الدعم لمطالب الهيئة مثل : تقديم خدمات التعليم والصحة للأبناء. الالتزام بالبرامج التدريبية والتوظيفية لكافة أفراد الاسرة القادرين علي العمل.

يجب أن يستوفي مستحق الدعم لمطالب الهيئة مثل : كما يشترط عدم إقامة المستحق في إحدى مراكز الإيواء أو دور الرعاية التابعة للدولة بصورة كاملة.

تملك أصول أو عقارات ذات قيمة مالية عالية يمنع الاستحقاق لصاحب الحساب.

ضوابط عامة : في حال كان للعائل أكثر من أسرة يتم احتساب المعاش لكل أسرة علي حدة. إقامة أحد أفراد الاسرة خارج المدينة بهدف الدراسة لا يؤثر علي استحقاق المعاش.



ويمكن متابعة كافة الأخبار و المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل بتطبيق facebook وtwitter . والتعرف علي ضوابطه من خلال دليل المستخدم ودليل الخدمات و دليل الاجراءات علي موقع الوزارة أو عبر image دليل الصور هنا.

حالات إيقاف صرف مستحقات الضمان الاجتماعي

يتوقف صرف الضمان الاجتماعي في بعض الحالات كالآتي :

في حال انتهاء أو اختلاف احد الشروط الاستحقاق السابقة.

اختلاف صحة البيانات المقدمة للتسجيل في طلب الحصول علي الدعم.

تأخر التحديث الخاص بالبيانات لمدة تزيد علي 30 يوم من تاريخ الإبلاغ بطلب التحديث.

تخلف التزام المستحق ببرنامج التأهيل بموجب شهادة الهيئة أو الجهة مقدمة الخدمة.

و عدم جدية المستحق في البحث عن العمل أو القبول في العروض الوظيفية المقدمة له.

الإقامة في مؤسسة أو احدى دور الرعاية الصحية بصورة دائمة تحت مظلة تمويل اجتماعي.

التنازل الشخصي عن المعاش.

وفاة صاحب طالب المعاش.

طريقة حساب المعاش في الضمان الاجتماعي بالصور

يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي للمطلقات عن طريق النت ويحتسب المعاش لجميع المستفيدين كالآتي :

وفق الدليل تجمع قيمة دخل أفراد الاسرة الشهري ، ويخصم منها 50%.

يتم عمل اضافة لمجمل الدخل غير المكتسب من دعم الحكومة.

يستثني دعم البرامج المساندة وذوي الإعاقة الخاصة لضمان التأمينات.

تقارن معلومات المبلغ الاجمالي بالحد الأدنى للمعاش ” 550 للمستقل و 1100 للعائل و 550 لكل فرد في الأسرة “.

تبلغ الوزارة المستفيد خلال 20 يوم بالقبول أو الرفض مع السبب عبر الموقع أو الرسائل.

يصرف المعاش من الشهر التالي لصدور الأهلية ويسري بشكل مستمر.

في حال وجود حكم قضائي بعدم أهلية العائل ، يحق للأسرة اختيار عائل جديد ضمان لصرف المستحقات.

يلتزم صاحب الاستحقاق بالإبلاغ عن أي تغير في الأوضاع المسجلة لمعرفة كيفية و آلية الاستحقاق خلال 15 يوم من تاريخه.

ما الفرق بين النظام السابق والمطور ؟

تساؤل يطرأ في خاطر المقبل علي التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 ، عن أي تغيير في نسخة النظام وفي هذه الفقرة نتعرف علي الرد :

النظام الحالي أكثر فعالية في استهداف وتحديد هوية الفئات الأشد احتياج.

لا يهتم النظام في تصنيف الاحتياج بالحالة الاجتماعية والتسجيل للجميع.

تضمن الاحكام الجديدة وصول الضمان لمستحقيه وفق الوثائق و الإجراءات و المستندات.

يدعم النظام الحديث التحول للاستقلال المالي والتحول للإنتاج من وضع الاستهلاك.

يقوم النظام الالكتروني المعدل بتطبيق الأساليب الذكية وملفات تحتوي الصور images التفاعلية.

المستحقين لدعم النظام المحدث

أثناء التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت يجب أن نتعرف علي فئات المستحقين لصرف الضمان وهي :

المستحق الغير قابل للتأهيل ويشمل فئات : كبار السن وأصحاب الإعاقة التي تمنع صاحبها من العمل.

مستحق قابل للتأهيل ومنهم : أصحاب الأمراض القابلة للعلاج ليستطيع العمل.

و المستحقين القادرين علي القيام بالعمل.

عقوبات الضمان الاجتماعي المطور

يضع نظام الضمان الاجتماعي الأحدث مجموعة عقوبات لمخالفي النظام كالآتي :

غرامة بحد أقصي 5 آلاف ريال أو السجن لا تزيد عن 3 شهور أو كلاهما ، للعائل الذي يصرف له المعاش ولا يصرفه علي التابعين. عقوبة الغرامة بما لا يتعدى الـ 10 آلاف ريال أو السجن لمدة لا تزيد فوق سنة أو كلاهما لمن يحصل علي دعم الضمان بدون وجه حق. عند تسبب أي من الحالتين الأولي والثانية في مخالفة قانون أو جريمة ، يتم الاحتكام لعقوبة النظام الأشد وتعديلاته.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

لغير المستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي ، يمكن تسجيل مستخدم جديد عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلي رابط التسجيل في موقع وزارة موارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الضغط علي إنشاء مستخدم جديد. تعبئة بيانات الحساب المطلوبة : رقم الهوية.

تاريخ الميلاد.

ورقم الجوال. إرفاق المستندات الداعمة للتسجيل. سيتم إرسال “رمز التحقق” إلى رقم الجوال المدخل. يتم إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك والضغط على “توثيق”. بعدها تقوم بتسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور. من مبوب البرامج تقوم باستعراض برنامج الضمان الاجتماعي المطور والضغط علي تقديم. يتم وضع البيانات المطلوبة مثل : اختيار المنزل.

اسناد التابعين.

الإقرار. سيتم مراجعة الطلب والتواصل معك عبر الرسائل.

رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور اون لاين

أعلنت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية social security عبر موقعها الرسمي :