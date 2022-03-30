تمويل سيارتك بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبالتقسيط حتي 60 شهر

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تمويل سيارتك بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، أحد البرامج التمويلية التي تم تصميمها لتخدم احتياجات العملاء لشراء سيارة الأحلام ، وذلك من خلال مبالغ مالية كبيرة وتسهيلات فى السداد عديدة ومتنوعة ، وقد جاء هذا البرنامج ضمن مجموعة من البرامج التمويلية التي توفرها شركة مرابحة مرنة للتمويل للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية التي تخدم احتياجات قطاع الأفراد وقطاع الشركات أيضاً بالمملكة. برنامج تمويل السيارات من شركة مرابحة مرنة للتمويل شركة مرابحة مرنة للتمويل واحدة من أهم شركات التمويل في القطاع الاقتصادي السعودي.

توفر الشركة برامج تمويلية متميزة لقطاع الأفراد وقطاع الأعمال أيضاً في المملكة العربية السعودية.

برنامج تمويل السيارات من شركة مرابحة مرنة للتمويل مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

يتيح هذا البرنامج للعملاء إمكانية الحصول على مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي.

هذا البرنامج التمويلي متاح بإجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء.

يمكن لطالب التمويل سداد مبلغ التمويل علي دفعات ميسرة ومجدولة.

مدة سداد مبلغ تمويل السيارات من شركة مرابحة مرنة للتمويل يمكن أن تصل حتي 60 شهر.

هذا البرنامج التمويلي يمكن الاستفادة منه بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

تتيح شركة مرابحة مرنة للتمويل للعميل من خلال هذا البرنامج إمكانية شراء السيارة التي يرغب بها من جميع الوكالات والمعارض داخل المملكة العربية السعودية. الشروط الأساسية للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل من شركة مرابحة مرنة للتمويل حددت شركة مرابحة مرنة للتمويل بعض الشروط التي يجب توافرها فى المتقدمين للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل من شركة مرابحة مرنة للتمويل.

المواطن السعودي والمواطن غير السعودي أيضاً يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج.

يجب أن يكون طالب التمويل من موظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية ، للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل من شركة مرابحة مرنة للتمويل.

الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل الموظف في القطاع الحكومي هو 3000 ريال سعودي ، للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل من شركة مرابحة مرنة.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص ، يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له هو 6000 ريال سعودي.

مدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي يجب ألا تقل عن شهر واحد ، وذلك عند التقدم بطلب تمويل السيارات بدون كفيل من شركة مرابحة مرنة للتمويل.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص ، يشترط ألا تقل مدة الخدمة في الوظيفة عن 12 شهر. عمر شويل - جدة تمويل سيارتك بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبالتقسيط حتي 60 شهر - ثقفني

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