نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام التقاعد العسكري السعودي وقوانينه في المقال التالي

يتألف نظام التقاعد العسكري بالمملكة العربية السعودية من خمس وثلاثون مادة أساسية ” 35 ” ، تحتوي علي كافة التشريعات والضوابط القانونية بما يخص شؤون العسكريين والقوانين التي تنظم شؤون التقاعد لهم ، وكافة ضوابط المعاشات والسن لكل رتبة ، ومن خلال مقالنا اليوم بخصوص نظام التقاعد العسكري السعودي وقوانينه ، نستعرض لحضراتكم بيان بقائمة المواد وشرح مبسط لمحتوي كل مادة ، وتفصيلي لأهم المواد التي يحتاجها المتقاعد العسكري بالمملكة ، بما فيها تعريفات النظام والسن الموازي لكل رتبة عسكرية ، ومدة الخدمة الإضافية والمدد التي لا تحتسب في سن التقاعد وفق نظام التقاعد العسكري بالسعودية ، وحكم الاستمرار بالخدمة بعد سن التقاعد للعسكريين ، كما يمكنكم الاطلاع علي ملخص قوانين نظام التقاعد المدني بالسعودية عبر موقعنا ثقفني. نظام التقاعد العسكري السعودي وقوانينه يسمى هذا النظام نظام التقاعد العسكري وتسري أحكامه على جميع العسكريين : يتكون نظام التقاعد العسكري بالمملكة من 35 خمس وثلاثون مادة أساسية.

تحتوي المواد علي تعريف النظام والأشخاص والكيانات.

يحدد النظام الجديد نسب الاستقطاع من الراتب وصلاحيات الوزير.

قوانينه وأحاكم مد الخدمة والمدة الإضافية وحساب ضم المدد.

كما يقنن أوضاع استحقاق وعدم استحقاق المعاش وطرق التسوية.

يرفق جدول يوضح سن التقاعد لكل رتبة وأحكام التمديد بعد سن التقاعد.

يتطرق النظام لكافة الأمور القانونية المتعلقة بصرف المعاش للمستحق والتابعين والورثة وغيرها كما سنعرض بالفقرات التالية. المواد 1 إلي 6 من نظام التقاعد العسكري تعريفات قانون التقاعد العسكري بالمواد 1 ، 2 : توضح المواد الأولي والثانية من نظام التقاعد تعريف كل شخص أو كيان يعني بتطبيق احكام النظام أو يستفيد منها. المادة الثالثة : وتحدد نسبة الاستقطاع الشهري من راتب العسكري بنسبة 9 % كما تحدد نسبة تحمل الدولة وصلاحيات مجلس الوزراء حيال ذلك.

: وتحدد نسبة الاستقطاع الشهري من راتب العسكري بنسبة 9 % كما تحدد نسبة تحمل الدولة وصلاحيات مجلس الوزراء حيال ذلك. مادة 4 : تحصر المدد المدرجة ضمن حساب سنين الخدمة للتقاعد وحساب المعاش السعوديين العسكريين. تشتمل مدد الخدمة علي مدد الإعارة بشرط استيفاء جميع العائدات التقاعدية عن تلك المدد. كما تأتي مدة الخدمة المدنية المحسوبة علي نظام معاشات مدني ولم يصرف عنها معاش ، ضمن حساب المدة.

: تحصر المدد المدرجة ضمن حساب سنين الخدمة للتقاعد وحساب المعاش السعوديين العسكريين. مدد الخدمة الإضافية ضمن المادة رقم 5 وتشمل : يتم حساب مدة اشترك العسكري بالحرب بمدة خدمة يحددها قرار الوزير. تحتسب مدة وجود العسكريون بالأسر شرط ثبوت براءته وفق قرار وزير. تحتسب مدة قضاء الطيار في العمل علي الطائرات علي أن لا تقل هذه المدة في أي سنه عن الحد الأدنى بالنظام.

وتشمل : المددة الغير محتسبة بال مادة 6 وتشمل : فترة الغياب دون إجازة. الإجازة بدون راتب عدا المرضية والدراسية. فترات الحرمان من الراتب. مدة الخدمة لا تشتمل علي كسور الشهر.

وتشمل : مواد 7 إلي 10 السابعة : وتقنن استحقاق العسكري لمعاش التقاعد كالآتي : عند بلوغه فترة خدمة 18 عام أو وصل إلي سن الـ 55 عام. إذا أتم 15 عام خدمة وتقاعد بناء علي موافقة الوزير لطلب التقاعد. إن تم فصله من الخدمة لصالح العمل وفق أنظمة الخدمة العسكرية شرط ألا يكون بسبب الغياب أو تأديبياً أو بسبب جريمة. بسبب الوفاة أو العجز أو بلوغ السن القانونية.

: وتقنن استحقاق العسكري لمعاش التقاعد كالآتي : مادة 8 : يقيم المعاش بنسبة تساوي 1 : 35 من راتب المتقاعد العسكري.

: يقيم المعاش بنسبة تساوي 1 : 35 من راتب المتقاعد العسكري. المكافأة وفق مادة 9 : تحتسب تسوية نهاية خدمة العسكري كمكافأة بدلاً من معاش إن كان التقاعد خارج بنود مادة 7 كالآتي : يستحق راتب شهر عن كل عام خدمة من الأول للخامس + شهرين عن كل عام من السادس للعاشر + ثلاث أشهر عن كل عام بعدها. شرط أن لا يكون فصل من الخدمة تأديبياً أو بسبب غياب أو جريمة مدنية أو عسكرية. لمن انتهت خدمته بسبب الفصل التأديبي أو الغيابات أو الجرائم تحتسب المكافأة بواقع : شهر عن كل سنة من الأولي للخامسة + شهرين عن كل سنة بعدهم.

: تحتسب تسوية نهاية خدمة العسكري كمكافأة بدلاً من معاش إن كان التقاعد خارج بنود مادة 7 كالآتي : المادة العاشرة : تنص علي أن تقييم المعاش أو المكافأة يكون علي أساس أخر راتب تقاضاه المتقاعد. المواد 11 و 12 : سن تقاعد الرتب الجدول التالي يوضح الرتب للضباط وسن التقاعد لكل منها الرتبة الضباط فيما عدا الطيارين الطيارون ملازم وملازم أول 44 42 نقيب 48 46 رائد 50 48 مقدم 52 50 عقيد 54 52 عميد 56 54 لواء 58 56 بالنسبة للرتب من فريق إلي أعلي من ذلك فلا يتم تحديد سن تقاعدهم ويحدد ذلك بأمر ملكي باقتراح وزير. أما الجدول التالي فيخص الأفراد دون رتبة ضابط جندي وجندي أول 44 عريف 46 وكيل رقيب 48 رقيب و رقيب أول 50 رئيس رقباء 52 مادة 12 : تنص علي وقف العمل بالمادة 11 بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة لفترات معينة. المواد 13 إلي 19 نظام التقاعد العسكري السعودي وقوانينه 13 : تمدد فترة خدمة الضابط بعد سن التقاعد لمدة عامين وتجدد لعام آخر بحد أقصي 4 أعوام بناء علي قرار وزير الحربية وتحتسب المدة في معاشه.

: تمدد فترة خدمة الضابط بعد سن التقاعد لمدة عامين وتجدد لعام آخر بحد أقصي 4 أعوام بناء علي قرار وزير الحربية وتحتسب المدة في معاشه. 14 : يحدد سن العسكري من واقع شهادة ميلاده أو حفيظة النفوس أو يحدد بالأول من شهر 7 من العام الهجري الذي ولد فيه.

: يحدد سن العسكري من واقع شهادة ميلاده أو حفيظة النفوس أو يحدد بالأول من شهر 7 من العام الهجري الذي ولد فيه. 15 : يستحق العسكري 70% من راتبه الأخير كمعاش أو علي أساس مدة الخدمة وفق المادة 8 أيهما أكثر في حال : الوفاة – الفصل لعدم اللياقة الطبية بسبب غير الوظيفة – تعرضه لحادث بسبب غير عمله.

: يستحق العسكري 70% من راتبه الأخير كمعاش أو علي أساس مدة الخدمة وفق المادة 8 أيهما أكثر في حال : 16 : يتم إثبات عدم اللياقة بناء علي طلب المريض أو المصاب أو جهة عمله وفق قرار اللجنة الطبية العسكرية.

: يتم إثبات عدم اللياقة بناء علي طلب المريض أو المصاب أو جهة عمله وفق قرار اللجنة الطبية العسكرية. 17 : يحدد معاش المتقاعد المصاب بنفس آخر راتب تقاضاه في حال العجز الكلي بسبب العمل. أما العجز الجزئي بسبب العمل يستحق 4/5 من آخر راتب له وفق قرار لجنة طبية عسكرية مصدق من الوزير.

: يحدد معاش المتقاعد المصاب بنفس آخر راتب تقاضاه في حال العجز الكلي بسبب العمل. 18 : المصاب كلياً بسبب عمليات حربية أو أسر يستحق معاشه بقيمة راتب أعلي درجة للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة. أما إن كان العجز نسبي فتكون قيمة معاشه 4/5 من القيمة المحددة سابقاً لنفس سبب الإصابة.

: المصاب كلياً بسبب عمليات حربية أو أسر يستحق معاشه بقيمة راتب أعلي درجة للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة. 19 : تطبق مادة 18 علي المصابون في حالات مثل : مشروعات تدريب بذخيرة حية. اقتحام موانع أو بث و إزالة ألغام. حالات إنزال جوي وبحري أو التدريب عليهم وما يشابه ذلك.

: تطبق مادة 18 علي المصابون في حالات مثل : مواد 20 و 21 و 22 تقاعد العسكريين وفق ما ورد علي موقع مجلس الوزراء السعودي بخصوص نظام التقاعد العسكري : 20 : يستحق ورثة العسكري المتوفي اثناء وبسبب العمل معاش يعادل راتبه عند الوفاة. يحق لورثة العسكري المتوفي أثناء حرب لقيامه بخدمة أو أثناء تدريب ذخيرة حية وما علي شاكلة ذلك ، لمعاش يساوي راتب أعلي درجة للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة.

: يستحق ورثة العسكري المتوفي اثناء وبسبب العمل معاش يعادل راتبه عند الوفاة. 21 : تثبت الوفيات والإصابات بالمواد السالفة وفق تقرير اللجنة الطبية العسكرية ، أما إن وقعت أثناء حرب فيكتفي بتقرير قائد التشكيل التابع له.

: تثبت الوفيات والإصابات بالمواد السالفة وفق تقرير اللجنة الطبية العسكرية ، أما إن وقعت أثناء حرب فيكتفي بتقرير قائد التشكيل التابع له. 22 : تطبق أحكام مواد 17 و 20 فقرة أ علي المصابين بسبب حالة طقس أو أمراض بيئية أثناء القيام بالخدمة. قيمة المعاش للمستحقين عن المتوفي العسكري ” مادة 23 “ يوزع معاش تقاعد العسكري المتوفي علي المستحقين عنه بالتساوي.

يحدد المستحقين بأنهم : الزوجة – الأم – الأب – الابن – البنت – الحفيد المتوفي والده في حياة صاحب المعاش – الأخ – الأخت – الجد – الجدة.

يشترط الاعتماد في الإعالة لكافة المذكورين عد الزوجة والابن والبنت.

تحدد حالة الفرد للاعتماد وفق قرار مجلس إدارة صندوق التقاعد العسكري.

بالنسبة لصاحب المعاش المفقود يعامل كالآتي : إذا ثبت فقده بحكم قضائي : يعامل كمتوفي من تاريخ الفقد بصك الحكم بالنسبة لحقوق المستحقين عنه. لا يوقف صرف المعاش قبل الحكم النهائي وما تبقي من المعاش يحتسب مستحقات من تاريخ الفقد إلي ثبوت الوفاة حقا أو حكما. إن تبين أن المفقود حي فيعاد تسوية الحقوق بأثر رجعي ، وما تم صرفه للمستحقين يبرأ ذمة المؤسسة وينفذ في ذمة صاحب المعاش ويخصم من حقوقه. تسري تنفيذ إجراءات هذه المدة علي المتقاعدين بقرار مجلس إدارة مؤسسة التقاعد.

وقف معاش المستحقين مادة 24 نظام التقاعد وقوانينه يوقف صرف معاش المستحقين وفق الضوابط التالية : عند بلوغ الذكور منهم سن الـ 21 عام مع استثناء من لا زال بالدراسة الثانوية وما يعادلها شرط الانتظام حتي سن 26 أو التخرج أيهما أقرب. يستمر معاش العاجز صحياً بشكل كامل إلي أن يزول العجز فيوقف الصرف بناء علي البند السالف. يوقف استحقاق المتزوجة من النساء المستحقات اعتباراً من تاريخ الزواج ويعاد بعد الترمل أو الطلاق. تستحق المطلقة بعد وفاة صاحب المعاش إن طلقت بعد وفاته ويعاد توزيع الأنصبة علي ما استجد من أعداد. يقف صرف المعاش عن صاحب المعاش أو المستحقين إذا عين أو عينوا في وظائف ثابتة في الحكومة. لا يستحق المعين بالحكومة معاش إن كان راتبه مساوي لحق المعاش له أو أعلي منه. إن كان نصيب المعاش للمستحق / ه أعلي من راتبه / ها يجوز الجمع بينهم بقيمة لا تتعدي 400 ريال. لا يمكن الجمع بين معاشين وفق هذا القانون إلا بحدود 300 ريال شهرياً. يرد نصيب الموقوف للصندوق ولا يوزع شرط ألا يقل مجموع المنصرف للمتبقين عن 50% من المعاش الإجمالي. من المادة 25 إلي 28 نظام التقاعد العسكري السعودي 25 : يحدد سن المستحقين وفق شهادات الميلاد أو حفيظة نفوس الأب.

: يحدد سن المستحقين وفق شهادات الميلاد أو حفيظة نفوس الأب. 26 : في حال عودة العسكري المتقاعد للعمل وفق احكام النظام يتوقف صرف معاشه وتضاف المدرة الجديدة لمدة خدمته السابقة ويسوي معاشه وفق الراتب الأخير.

: في حال عودة العسكري المتقاعد للعمل وفق احكام النظام يتوقف صرف معاشه وتضاف المدرة الجديدة لمدة خدمته السابقة ويسوي معاشه وفق الراتب الأخير. 27 : لمن سبق تقاضيه تعويض أو عائدة وتم إعادته للخدمة وفق هذا النظام ، يجوز أن تحسب له هذه المدة في تقاعده. يجب رد العائد لما تقاضاه عن المدة السابقة حتي يحصل علي مقابل المدة الجديدة بدفعة واحدة أو أقساط من راتبه لا تقل عن 25%. اذا انتهت الخدمة قبل قضاء قيمة الاسترداد يتم خصم المتبقي بأقساط من معاشه أو دفعة واحدة من مكافأة استحقها. ويعفي من باقي القيمة في حال وفاته.

: لمن سبق تقاضيه تعويض أو عائدة وتم إعادته للخدمة وفق هذا النظام ، يجوز أن تحسب له هذه المدة في تقاعده. 28 : حرمان صاحب المعاش من الاستحقاق في حال : تجنسه بغير الجنسية السعودية ، ويستثني منها الزوجة غير السعودية. العمل لدي حكومة أجنبيو بدون إذن رسمي.

: حرمان صاحب المعاش من الاستحقاق في حال : مواد 29 إلي 35 من قوانين التقاعد العسكرية 29 : تتشكل اللجنة الطبية العسكرية من 3 أطباء علي الأقل وفق قرار الوزير محدداً مدة عملها.

30 : يصدق مجلس الوزراء علي طرق تسوية العجز في صندوق التقاعد أو توزيع مزايا الفائض علي المنتفعين.

31 : يدفع صندوق التقاعد المعاشات والعائدات المقررة وفق هذا القانون أو نظام 1380 هـ ، وما قبل ذلك يحمل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

32 : يحق لرئيس هيئة الأركان تمديد شهرين للمحال إلي التقاعد حتي تسليم ما بحوزته من عهدة. يتقاضى خلال تلك المدة نفس راتبه وبدلاته وعلاواته ولا تحتسب المدة في تحديد معاشه.

33 : يحدد وزير الدفاع من له حق صلاحيات رئيس هيئة الأركان ورئيس إدارة الجيش وفق النظام.

34 : يؤدي هذا النظام لإلغاء نظام التقاعد العسكري السابق له.

35 : يحق لمجلس الوزراء السعودي تفسير هذا النظام. عمر شويل - جدة نظام التقاعد العسكري السعودي وقوانينه ، وحالات الصرف والحرمان وحقوق المستفيدين والمستحقين

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