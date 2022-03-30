نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية تأشيرة السعودية برقم الجواز منصة خدمات التأشيرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية تأشيرة السعودية برقم الجواز، يبحث عنها مواطني المملكة عن كيفية استعلام عن تاشيرة خروج وعودة. وهذا الأمر يبحث عنه الأشخاص الراغبين في الحصول على التأشيرات في السعودية، سواء كانوا مواطنين سعوديين أو مقيمين، إلى جانب ذلك فهم يبحثون عن طريقة استعلام عن تاشيرة زيارة، ويتم ذلك من خلال منصة خدمات التأشيرات السعودية، وقد أطلقتها حكومة المملكة للمتعاملين مع وزارة الخارجية السعودية، كما أنها تقدم الخدمات لأصحاب الأعمال الذين يرغبون في زيارة المملكة، كما يمكن الاستفسار عن الطلبات المقدمة مسبقا مثل استعلام عن مقيم خروج وعودة، وطلب تأشيرة الحج، أو تأشيرات العمرة، أو طلبات الاستقدام وتأشيرات العمل للموظفين من البعثات الدبلوماسية، وسنتحدث من خلال مقالنا على موقع ثقفني الإخباري عن موضوع استعلام عن صلاحية خروج وعودة برقم الجواز وبرقم الهوية أيضا، تابعوا معنا التفاصيل التي سنذكرها لكم.

الاستعلام عن صلاحية تأشيرة السعودية برقم الجواز

من بين المواضيع الهامة التي يبحث عنها الناس في المملكة الاستعلام عن صلاحية تأشيرة السعودية برقم الجواز، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين مثل رجال الأعمال والأشخاص الراغبين في زيارة السعودية، ويمكن استعلام عن صلاحية تاشيرة خروج وعودة من خلال الولوج إلى موقع إنجاز التأشيرات الإلكترونية، والذي تمّ وضعه من أجل تسهيل الأمور على الأفراد الراغبين في استعلام عن صلاحية خروج وعودة، ويتم ذلك من خلال ما يلي:

أولا: يجب على المواطن أو المقيم السعودي الراغب في استعلام عن صلاحية تاشيرة خروج وعودة أن يدخل إلى منصة خدمات التأشيرات إنجاز.

ثانيا: بعد الدخول للواجهة الرئيسية للمنصة، يتوجب عليه أن يقوم باختيار عبارة “استعلام عن تأشيرة برقم الطلب”.

ثالثا: يتوجب عليه أن يقوم بإدراج رقم طلب التأشيرة الخاص به، ثم يكتب رقم جواز السفر في المكان المخصص له.

رابعا: يتعين عليه القيام بإدخال رمز التحقق المرئي في المكان المخصص له أيضا، ثم ينقر على زر الاستعلام.

أخيرا ستظهر له كل التفاصيل المتعلقة بتأشيرته.

استعلام عن صلاحية خروج وعودة برقم الهوية

بالإضافة إلى ما سبق، يمكن للأشخاص الراغبين في استعلام عن تاشيرة خروج وعودة بواسطة رقم الهوية أيضا، ويتم ذلك من خلال منصة أبشر الإلكترونية، هذه الأخيرة تعتبر من أبرز وأهم المنصات الإلكترونية في السعودية نظراللخدمات الهامة التي تقدمها في المملكة، وهي أبرز منصة مخصصة لإجراء التعاملات الحكومية في السعودية، ويتم استعلام عن صلاحية تاشيرة خروج وعودة من خلال ما يلي:

بداية يقوم المستخدم بالولوج إلى منصة أبشر الإلكترونية من خلال الإنترنت.

بعد أن يدخل إلى بوابة أبشر في الصفحة الرئيسية، يتوجب عليه أن يقوم باختيار “أبشر أفراد” من ضمن الخيارات المتاحة.

في الخطوة الموالية يتعين عليه أن يكتب كل البيانات الشخصية المطلوبة منه، وهي: اسم المستخدم، كلمة المرور، رمز التحقق المرئي.

بعد ذلك ينبغي أن يقوم باختيار الاستعلامات، ثم يختار منها الاستعلام عن التأشيرة.

بعدها عليه أن يقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص به في المكان المخصص له، وستظهر له في الأخير كل التفاصيل.

بهذا نختم المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع الاستعلام عن صلاحية تأشيرة السعودية برقم الجواز، وهو من أبرز المواضيع التي يبحث عنها الناس الراغبين في استعلام عن صلاحية تاشيرة خروج وعودة، ويتم ذلك عبر منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية، ثم انتقلنا عبر الأسطر لنذكر لكم طريقة استعلام عن صلاحية خروج وعودة برقم الهوية من خلال ابشر، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات التي قدمناها لكم في مقالنا هذا.