نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن طلب زيارة عائلية عبر موقع وزارة الخارجية استعلام عن الطلبات والتأشيرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن طلب زيارة عائلية، حيث وضحت الخارجية السعودية خطوات الاستعلام عن الطلبات والتأشيرات من موقعها الرسمي، وبينت انه يمكن طلب زيارة عائلية برقم الطلب أوبرقم جواز السفر، حيث تعمل حكومة المملكة لتوفير كافة الوسائل والإمكانيات من أجل تقديم خدمات إلكترونية سريعة لجميع الوافدين والمقيمين بالمملكة.

وذلك حرصاً من حكومة المملكة على توفير الجهد والوقت وتسعى وزارة الخارجية بكل جهد لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بطلب الزيارة العائلية للمقيمين بالأراضي السعودية، من خلال بيان يتم إرساله للمستعلم سواء برفض الطلب أو الموافقة عليه.

رابط الاستعلام عن طلب زيارة عائلية

من خلال الموقع الرسمي لوزارة الخارجية يتثنى لمقدم الطلب الدخول والتحقق من الموافقة لطلبه أو الرفض، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية أو مشاهدة الفيديو التالي:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الخارجية السعودية.

قم بالذهاب إلى الصفحة الرئيسية من الأسفل وتنقر على زر الاستعلام.

ثم تقوم بملء جميع البيانات المطلوبة للاستعلام عن طلب مقدم إلى وزارة الخارجية.

ثم اكتب رقم الطلب، وإدخال رقم السجل.

أدخل رمز التحقق الظاهر في الصورة.

انقر على تبويب الاستعلام.

شروط طلب زيارة عائلية

العديد من الأشخاص يعتقدون أن هذا أمر صعب في الواقع، ولكن مع تطور المملكة باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتقديم الخدمات المختلفة لمواطنيها والمقيمين علي أراضيها، حيث اصبح تقديم الخدمة إلكتروني ولا داعي للتوجه إلى الجهات والهيئات الحكومية لمتابعة الطلب، ومن الشروط التي وضعتها الوزارة لقبول طلب الزيارة العائلية التالي:

يجب أن يكون جواز السفر وتصريح الإقامة ساري المفعول. الزيارة صالحة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. يتم تقديم الطلب من خلال منصة التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية. الحصول على بطاقة التطعيم ضد كورونا وتعاطي جرعات التحصين الثلاثة. لا يتم تقديم طلب الزيارة العائلية إلا في غضون 3 أيام عم. ولكن في بعض الحالات الاستثنائية قد يتأخر استكمال الطلب بسبب الإجراءات الإضافية التي قد تكون مطلوبة لإكمال الطلب.

آلية طلب زيارة عائلية في المملكة

يبحث العديد من الأشخاص بالمملكة عن الخطوات المباشرة التي من خلالها يستطيع طلب زيارة عائلية، ومن اهم وابرز خطوات طلب زيارة عائلية التالي: