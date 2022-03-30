نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هل تصرف المكرمة الملكية غدا” موعد إيداع راتب المطور sbis.hrsd.gov.sa حقيقة توقف التسجيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة هل تصرف المكرمة الملكية غدا من الأسئلة التي اتشرت اليوم وخاصة بعد التعرف على موعد إيداع راتب الضمان المطور لشهر شعبان 1443 – مارس 2022، وتتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأرقام المجانية الموحدة للاستعلام عن اخبار الضمان والاستعلام عن كيفية التسجيل، وخاصة بعدما انتشرت أخبار عن توقف التسجيل الإلكتروني بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان المطور.
“هل تصرف المكرمة الملكية غدا” موعد إيداع راتب المطور sbis.hrsd.gov.sa حقيقة توقف التسجيل
ارتفع البحث عن خبر انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن توقف التسجيل الإلكتروني للضمان المطور وكذلك شائعة ترقب صرف المكرمة الملكية مع راتب الضمان في هذا الشهر، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوضيح العديد من النقاط الغامضة من خلال منصتها على تويتر وخدمة الرد المجاني من موظفي الضمان.
حقيقة توقف التسجيل الجديد للضمان بمنصة الدعم والحماية sbis.hrsd.gov.sa
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية انطلاق التسجيل الالكتروني وتحديث بيانات مستفيدي الضمان المطور ابتداء من شهر نوفمبر 2021 ويستمر التسجيل وتحديث البيانات مفتوح حتى مايو 2022، أي أن الوزارة قامت منذ اللحظة الأولى للبيان بالإعلان عن انتهاء الموعد المخصص للتسجيل في شهر مايو المقبل، ولا يتم استقبال تسجيلات جديدة أو تعامل على رابط الضمان القديم بعد هذا الوقت.
موعد إيداع راتب الضمان المطور
تم الإعلان عن أهلية قبول مستفيدي الضمان المطور بالمرحلة الراعب في بداية هذا الشهر وتم إيداع الراتب الخاص بهم في الحساب المصرفي، بينما تستمر الوزارة بصرف راتب الضمان الموحد للمقبولين بالمراحل السابقة في الموعد التالي:
|موعد صرف راتب الضمان في مارس
|28 شعبان 1443 – 31 مارس 2022
|توقيت صرف المكرمة الملكية
|تصرف في الأسبوع الثاني من شهر رمضان 1443
حيث يتم إيداع راتب رمضان لمشمولي الضمان المطور في الثالث من رمضان 1443 الموافق 2 أبريل 2022 في الحساب المصرفي، ويتم إيداع المكرمة بعده ذلك بالأسبوعين.
تسجيل الضمان المطور (المرحلة الخامسة)
- يجب أن يكون للمستفيد حساب على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- يتم الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي.
- يقوم المستخدم باختيار الخدمات الإلكترونية لوزارة التنمية الاجتماعية.
- تفتح صفحة التسجيل فيها خيار الدخول على رابط الضمان المطور أو عبر المنصة الوطنية الموحدة.
- يقوم المستخدم بتسجيل الدخول برقم الهوية الوطنية.
- يتم الحصول على رقم سري على رقم الهاتف النقال له.
- يجب اتباع كافة الخطوات على أن تكون المعلومات والبيانات في منصة الدعم والحماية مطابقة لبيانات المواطن على منصة أبشر.
- يجب استكمال البيانات والحفظ قبل الخروج.
- يتم الحصول على رقم الطلب للاستعلام عنه فيما بعد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “هل تصرف المكرمة الملكية غدا” موعد إيداع راتب المطور sbis.hrsd.gov.sa حقيقة توقف التسجيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.