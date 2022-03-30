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عمر شويل - جدة هل تصرف المكرمة الملكية غدا من الأسئلة التي اتشرت اليوم وخاصة بعد التعرف على موعد إيداع راتب الضمان المطور لشهر شعبان 1443 – مارس 2022، وتتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأرقام المجانية الموحدة للاستعلام عن اخبار الضمان والاستعلام عن كيفية التسجيل، وخاصة بعدما انتشرت أخبار عن توقف التسجيل الإلكتروني بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان المطور.

“هل تصرف المكرمة الملكية غدا” موعد إيداع راتب المطور sbis.hrsd.gov.sa حقيقة توقف التسجيل

ارتفع البحث عن خبر انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن توقف التسجيل الإلكتروني للضمان المطور وكذلك شائعة ترقب صرف المكرمة الملكية مع راتب الضمان في هذا الشهر، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوضيح العديد من النقاط الغامضة من خلال منصتها على تويتر وخدمة الرد المجاني من موظفي الضمان.

حقيقة توقف التسجيل الجديد للضمان بمنصة الدعم والحماية sbis.hrsd.gov.sa

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية انطلاق التسجيل الالكتروني وتحديث بيانات مستفيدي الضمان المطور ابتداء من شهر نوفمبر 2021 ويستمر التسجيل وتحديث البيانات مفتوح حتى مايو 2022، أي أن الوزارة قامت منذ اللحظة الأولى للبيان بالإعلان عن انتهاء الموعد المخصص للتسجيل في شهر مايو المقبل، ولا يتم استقبال تسجيلات جديدة أو تعامل على رابط الضمان القديم بعد هذا الوقت.

موعد إيداع راتب الضمان المطور

تم الإعلان عن أهلية قبول مستفيدي الضمان المطور بالمرحلة الراعب في بداية هذا الشهر وتم إيداع الراتب الخاص بهم في الحساب المصرفي، بينما تستمر الوزارة بصرف راتب الضمان الموحد للمقبولين بالمراحل السابقة في الموعد التالي:

موعد صرف راتب الضمان في مارس 28 شعبان 1443 – 31 مارس 2022 توقيت صرف المكرمة الملكية تصرف في الأسبوع الثاني من شهر رمضان 1443

حيث يتم إيداع راتب رمضان لمشمولي الضمان المطور في الثالث من رمضان 1443 الموافق 2 أبريل 2022 في الحساب المصرفي، ويتم إيداع المكرمة بعده ذلك بالأسبوعين.

تسجيل الضمان المطور (المرحلة الخامسة)