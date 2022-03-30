نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مكرمة الضمان الاجتماعي” هل ستشمل المطور؟ وموعد صرفها والاستعلام عنها sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بمكرمة الضمان الاجتماعي، حيث زاد البحث عنها بشكل كبير بين المواطنين والمواطنات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وهذا خاصة مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك كل عام وأنتم بخير، حيث يريد الكثير من الأشخاص الحصول على المكرمة الملكية التي تصرف مع الضمان الاجتماعي وهذا لشراء الاحتياجات الخاصة بهم في شهر رمضان المبارك، حيث تعودنا معكم أنه يتم صرفها كل عام لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وسنتعرف معكم في هذا المقال عن التفاصيل المتعلقة بمكرمة الضمان الاجتماعي، وهل ستشمل الضمان الضمان المطور، وما هي المبالغ الخاصة بها، وسنتعرف معكم على كيفية الاستعلام عن راتب الضمان، فتابعوا معنا.

الضمان الاجتماعي

ونتابع معكم الأخبار المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وهذا سواء القديم أو المطور، وخاصة الأخبار المتعلقة بمكرمة الملك سلمان، والتي تعودنا أنه يتم صرفها كل عام في شهر رمضان المبارك، وهذا كبادرة طيبة من الدولة السعودية تجاه المواطنين.

حيث تهتم الدولة بشكل كبير بالأحوال المادية الخاصة بالمواطنين، وتعمل على متابعتهم عن قرب وتقديم الدعم لهم، وهذا يظهر جليا في تقديم الدولة العديد من برامج الدعم للمواطنين والتي منها:

مكرمة الضمان الاجتماعي

ويتم صرف المكرمة كل عام بكل شهر رمضان، وتفاصيلها كالآتي:

المكرمة الملكية ؟

تشمل جميع مستفيدين الضمان الاجتماعي #الضمان_الاجتماعي#الضمان_الاجتماعي_المطور #المكرمة

سناب الضمان عبر الرابط التالي https://t.co/Lg0Iz9lyJl pic.twitter.com/7vCnursf5a — نبراس الضمان الاجتماعي (@o502b) المكرمة الملكية ؟

تشمل جميع مستفيدين الضمان الاجتماعي #الضمان_الاجتماعي#الضمان_الاجتماعي_المطور #المكرمة

سناب الضمان عبر الرابط التالي https://t.co/Lg0Iz9lyJl pic.twitter.com/7vCnursf5a — نبراس الضمان الاجتماعي (@o502b) March 23, 2022

يتم صرف 1000 ريال للعائل.

تصرف الدولة 500 ريال لكل تابع مع العائل.

أي أنه على سبيل المثال، اذا كنت تملك أسرة مكونة من زوجة وطفلين، فهذا يعني أنه ستحصل على 2500 ريال.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن زيادة أو تقليل المبالغ التي يتم صرفها بالمكرمة، ولكن في حالة الإعلان عن ذلك سوف نخبركم في موقعكم ثقفني.

موعد نزول مكرمة الملك للضمان

ويتم صرفها في شهر رمضان المبارك، وستشمل الضمان المطور هذا العام أيضا، ولم يتم الإعلان عن موعد صرفها المحدد هذا الآن، ولكن يتوقع أن تصرف مع رواتب الضمان الاجتماعي بداية الشهر المقبل وخاصة مع دخول شهر رمضان في هذا الموعد، وهذا ما سنتأكد منه فور الإعلان عنها.

الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي