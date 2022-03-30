شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443 والفئات المعنية به

برنامج التضامن الاجتماعي المطور هو أحد برامج وزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وقامت منصة الدعم التابعة الوزارة بنشر الرابط الخاص بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لسنة 1443/ 2022، وقام عدد كبير من الأفراد في المملكة العربية السعودية بالبحث عن كيفية التسجيل للحصول على معاش من الضمان الاجتماعي المطور، وما هي شروط الحصول عليه، ورابط التقديم، وما هي الفئات المعنية بالحصول على الضمان، بناءًا على ما تم نشره والأخبار به من المسئولين عن المعاش من المملكة العربية السعودية، والإجراءات اللازمة حتى يتم وصول الدعم اللذين يستحقونه، في ضوء الحفاظ على أموال المملكة العربية السعودية، لسداد احتياجات الأشخاص المحتاجين.

الشروط التي أعلنتها الوزارة للحصول على معاش الضمان المطور

قامت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، والمسؤولة عن الضمان الاجتماعي بتحديد الشروط الخاصة بالتسجيل للحصول على الضمان الاجتماعي، لكي يعلمها الشخص الراغب في الضمان، ويجب أن تكون متوفرة به حتى يحصل عليه، والشروط هي:

أولا لا بد من استيفاء وحصوله على جميع الأوراق والمستندات التي تثبت أن الشخص يستحق الضمان الاجتماعي من وزارة التنمية الاجتماعية.

من الشروط أن يكون الشخص المتقدم على الضمان من الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية وليس بالخارج، ومن الضروري أن يكون حاصل على الجنسية السعودية وليس أي جنسية أخرى، حيث هي مقدمة المواطنين السعوديين فقط.

يجب أن يكون الشخص في فئة من ضمن الفئات التي أعلنتها الوزارة المستحقة للمعاش.

يقوم الشخص بالدخول على رابط الموقع الخاص بالتسجيل للحصول على الضمان وهو الموقع الخاص بالوزارة والبرنامج.

معرفة الفئات المعنية بالضمان الاجتماعي المطور 1443 هجريًا

من ضمن شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور أن يكون الشخص الراغب في الحصول من ضمن الفئات التي تم استهدافها للحصول على الضمان الاجتماعي ومن هذه الفئات، أولا الغير قادرين على القيام بالعمل من كبار السن، النساء الأرامل أو النساء المطلقات، وليس المتزوجة، ولكن تحصل النساء المتزوجات على الضمان إذا تغيب عنها زوجها ولم يعرفوا طريقه ومعرفة إذا كان متوفى أو على قيد الحياة، وجميع النساء الذي ليس لها زوج سواء بالهجر أو بالوفاة أو بالترك، و الأشخاص المدمنين يحصل زوجته وأولاده على الضمان لأنه غير قادر على الإنفاق عليهم.