أوقات دوام بنك الراجحي في رمضان 1443 ورقم هاتف التواصل

أوقات دوام بنك الراجحي في رمضان 1443 حيث ان هذا المقال سوف يزودكم بكافة المعلومات اللازمة عن ساعات عمل فروع مصرف الراجحي خلال شهر رمضان المبارك 1443، وأوقات دوام بنك الراجحي في رمضان هامة للكثيرين مصرف الراجحي هو أحد أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية ويمتلك العديد من الوكالات الموزعة في كل المدن، يقدم مصرف الراجحي خدمات متنوعة لعملائه ويعمل وفق جدول يومي، لذلك تختلف ساعات عمل مصرف الراجحي خلال شهر رمضان 1442 هـ بشكل طفيف مقارنة بالأشهر الأخرى.

أوقات دوام بنك الراجحي في رمضان 1443

يهتم الكثيرون بمعرفة أوقات دوام بنك الراجحي في رمضان، حيث تبدأ ساعات العمل الخاصة بجميع فروع مصرف الراجحي، الذي يتواجد في المملكة العربية السعودية، بداية من الساعة العاشرة صباحا وتنتهي الساعة الرابعة عصرا، والجدير بالذكر أن أموال البنك تستقبل مراكز التحويل العملاء من الساعة التاسعة والنصف صباحًا إلى الخامسة والثلاثين بعد الظهر، وفقًا لتعميم صادر عن البنك المركزي السعودي، ومن المقرر أن تبدأ إجازة مصرف الراجحي في رمضان 1443 هـ في نهاية يوم الخميس 27 رمضان 1443 هـ ، الموافق 28 أبريل 2022 م، وتستمر حتى بداية يوم الأحد 7 شعبان 1443 هـ ، الموافق 8 مايو 2022 م ، على افتراض أن عمل الفروع المتواجدة في المنافذ الحدودية وكذلك الفروع التي تخدم حجاج العمرة في لامي.

فروع الراجحي في السعودية وطريقة التواصل

مصرف الراجحي من أكبر البنوك الإسلامية في العالم. بدأت أنشطتها في المملكة العربية السعودية في عام 1957، ومنذ ذلك الحين، اكتسبت ثقة عملائها بفضل مبادئها القوية في النزاهة والشفافية ووضوح معاملاتها المالية، والتي اكتسبت سمعة طيبة للتميز في العمل المصرفي على مر السنين، ولمصرف الراجحي العديد من الفروع في المملكة العربية السعودية، والتعرف علي أوقات دوام بنك الرجحي، ويمكنك العثور على أقرب فرع باتباع الخطوات التالية:

انتقل مباشرة إلى موقع الويب الخاص ببنك الراجحي

من خلال تحديد خيار “البحث عن فرع” في الجزء العلوي.

أدخل اسم المنطقة في مربع البحث.

بالضغط على مفتاح Enter بلوحة المفاتيح ، قد ترى تفاصيل الفروع القريبة بالإضافة إلى ساعات عملها.

يمكنك الوصول إلى مصرف الراجحي بالطرق التالية من خلال 920003344 وهو رقم الهاتف المراد الاتصال به.