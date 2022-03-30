عاجل:- موعد صرف مكرمة رمضان 1443 وشروط الحصول على المكرمة الملكية من الملك سلمان

متى موعد صرف مكرمة رمضان 1443 للمستفيدين من الضمان الاجتماعي حيث أن ذلك السوائل يطرحه الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وذلك السوائل يدور في إذهان الكثير منهم، وخاصة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي المطور، وهذا لأنه يعرفون الموعد الذي يتم صرفه من مكرمة الملك سليمان، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

موعد صرف مكرمة رمضان 1443

مكرمة شهر رمضان هي أحد المساعدات المالية التي تقوم الحكومة داخل المملكة العربية السعودية تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديمها لجميع المواطنين المسجلون في معاش الضمان الاجتماعي المطور، ومن أجل هذا فإن مساعدة هولاء المواطنين على تحسين مستوى الدخل الشهري الخاص بهم في ذلك الشهر الكريم، ومواجهة غلاء الأسعار، ومساعدة هؤلاء المواطنين على شراء كافة احتياجات المنزل من الغداء طوال شهر رمضان الكريم، وتعد هذه واحدة من الأشياء التي تهدف إلى تحويل المواطن من حالة الاحتياج إلى حالة من حالات الإنتاج.

شروط صرف المكرمة الملكية من الملك سلمان

يوجد الكثير من الشروط التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضعها من أجل صرف المكرمة الملكية الخاصة بشهر رمضان الكريم، وتتمثل تلك الشروط في النقاط التالية:

يجب أن يكون المستفيد من المكرمة مواطن من السعودية، ويمتلك تلك الجنسية.

أن يكون مسجل في معاش الضمان الاجتماعي المطور.

يشترط إن لا يمتلك المتقدم عقارات تساعده في ربح دخل مالي.

أن لا يمتلك المتقدم أي مشاريع تجارية.

يشترط ألا يزيد مقدار الدخل الشهري له عن ثلاث ألاف ريال سعودي.

في حالة كان مقيم خارج المملكة يجب أن يمر ثلاث أشهر على تواجده قبل صرف المكرمة.

موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443

حتى الأن لم توضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد صرف مكرمة شهر رمضان المبارك، ولكن من المتوقع من قبل بعض الصحف أنه سيتم صرف مكرمة رمضان في الاسبوع الثاني من شهر رمضان، وعملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير تلك الخدمة من خلال الاستفسار عن تلك المكرمة حيث يكون ذلك عن طريق الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المواقع الإلكترونية، والإستعلام عن تلك المكرمة.