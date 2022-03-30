الاستعلام عن معروض طلب زيارة عائلية برقم الطلب والذي تم تقديمه مسبقا من خلال رابط تسجيل وزارة الخارجية السعودية، حيث يسعى المقيمين على أراضي المملكة إلى تقديم طلب لزيارة الاهل أو العائلة في الفترة المقبلة بعد سماح المملكة بالزيارات ورفع الحظر في السفر من عدد من الدول، ويتم الالتزام بعدد من الشروط وخطوات التسجيل والاستعلام كذلك.

الاستعلام عن معروض طلب زيارة عائلية برقم الطلب عبر رابط وزارة الخارجية visa.mofa.gov.sa

يتابع كافة المقيمين في الأراضي السعودية لأغراض العمل أو المتزوجات من سعوديين أو غيرهم التعرف على كيفية استقدام العائلة أو الأقارب وخاصة في الأيام الكريمة المقبلة، وتابعوا تقديم الاستعلام عن الطرق التي يمكن من خلالها استقدام الأهل والعائلة بالطريقة المشروعة والمقدمة من المملكة، حسب ما تسمح بالسفر من وإلي المملكة أو منع السفر لأسباب طبية أو أمنية.

خدمات وزارة الخارجية السعودية

تقوم وزارة الخارجية بالمملكة ممثلة في مقرها الرسمي في العاصمة بتنظيم المعاملات الخاصة بالمقيمين والمقبلين إلى الأراضي السعودية، حيث يكون هنالك إجراءات يتم تبسيطها وتسهيلها على مستخدمي خدمات الوزارة، بينما تضع الوزارة العديد من القوانين التي يجب الالتزام التام بها من المقبلين لإتمام الزيارة في سلام وعدم التعرض للمعاقبات القانونية:

يجب أن يكون صاحب الطلب لديه تأشيرة سارية لمدة 3 شهور على الأقل.

يكون جواز سفر المقيم ساري المفعول.

يتم استقدام أحد أفراد العائلة بالطرق الرسمية وسداد كافة مستلزمات الحصول على تأشيرة الدخول.

يجب الحصول على اللقاحات المطلوبة لفيروس كرونا، والمعتمدة من وزارة الصحة السعودية، والحصول على شهادة بالحصول على الجرعات اثلاثة.

يتم عمل مسحة في خلال ثلاثة أيام على الأقل قبل القدوم إلى المملكة.

يجب الالتزام بقوانين الإقامة والانتقال بالمملكة وعدم المخالفة.

طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية في المملكة