نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل السيارات مصرف الراجحي بدون كفيل للمواطنين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل السيارات مصرف الراجحي، من خلال هذه المبادرة يستطيع كل المواطنين داخل المملكة العربية الحصول على سيارة أحلامهم من خلال برنامج تقسيط وإيجار يتناسب مع جميع فئات المجتمع، هذه المبادرة تعمل على مساعدة جميع المواطنين من الحصول على السيارة بأقساط مريحة وتدفع على سنوات طويلة. كذلك يعتبر مصرف الراجحي احد أكبر وأهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية وأحد اهم المصادر التمولية. وكذلك يقدم البنك العديد من الحلول التمولية للأفراد داخل المملكة من المواطنين والمقيمين أيضا. ثم نتعرف الآن علي عروض الراجحي لتمويل السيارات سواء كانت مستعملة او جديدة. كذلك تمويل السيارات التأجيري بدون تحويل الراتب أحد أهم عروض بنك الراجحي.

برنامج تمويل السيارات المستعملة

مصرف الراجحي يحرص على تقديم الخدمات المميزة التي تتناسب مع طبقات المجتمع، لقد انشاء هذا المصرف بعض البرامج المتعددة، ومنها برنامج تمويل السيارات المستعملة.

على جميع المواطنين الذين يمتلكون سيارات مستعملة ويريدون استبدالها، والحصول على سيارات جديدة ذات ماركات عالية، وإمكانيات مميزة الدخول عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف الراجحي.

تمويل السيارات مصرف الراجحي بتحويل جزئي أو كلي للراتب

على المواطن الذي يريد الحصول على سيارة جديدة دفع مقدم يصل إلى ١٠%.

تبلغ الرسوم ١% أو ما يعادل 5,000 ريال سعودي. تبلغ الدفعة الأخيرة من دفعات أقساط السيارة إلى 15%.

متاع برنامج 50/ 50 في مصرف الراجحي.

فترة التقسيط تتراوح من ٣ إلى ٥ سنوات وهذا يتم بناء على سنة التصنيع.

يبدأ معدل النسبي السنوي للتأمين إلى 8.34%.

يمنح مصرف الراجحي تمويل سيارات يصل إلى 300 الف ريال سعودي.

يقدم تأمين شامل كل التكاليف خلال مدة التعاقد.

تمويل السيارات التاجيري بدون تحويل الراتب

يسمح لجميع المواطنين في المملكة العربية تمويل السيارات بدون تحويل الراتب الخاص بهم من خلال شروط متشابه لتحويل الراتب مع اختلاف المعدلات النسبية للدفع: