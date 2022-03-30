كيفية احتساب الدخل sbis.hrsd.gov.sa للموظفين والعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالمملكة، حيث يكون من أهم شروط الاستحقاق أن يكون الدخل أقل من الحد المانع للضمان، كما يبحث المواطن السعودي المسجل في الضمان المطور بمنصة الدعم والحماية عن موعد صرف راتب الضمان للشهر الجديد، أبريل 2022، وإمكانية إيداع المكرمة الملكية في رمضان 1443.

كيفية احتساب الدخل sbis.hrsd.gov.sa استحقاق موعد الصرف (راتب الضمان – المكرمة الملكية)

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عبر منصتها على تويتر ابرز الأسئلة والاستفسارات التي يقوم بتقديمها المواطنين عبر رسائل الموقع أو بالاتصال على الرقم الموحد للضمان، 19911، وكانت ابرز الأسئلة المقدمة للوزارة هي الاستعلام عن شروط الاستحقاق وكيفية احتساب الدخل الشهري للمواطن والذي يتم من خلاله التعرف على الراتب الذي سيتم تقاضيه من الضمان، حيث يعتمد الراتب الشهري على دخل الاسرة وأيضا على عدد الأفراد وحتى 15 فرد.

شروط استحقاق الضمان المطور وكيفية احتساب الدخل الشهري

يجب أن يكون المستفيد من الجنسية السعودية أو تكون امرأة متزوجة من سعودي ولها أطفال منه، مستقلة وتعول الاسرة.

يكون المتقدم لا يقل في العمر عن 35 عام.

يتم احتساب المطلقة على أنها فرد مستقل إذا اثبتت استقلال الدخل والمسكن.

تقوم الوزارة بقبول طلب العاطلين عن العمل إذا استمروا في البحث والانضمام لبرامج التدريب الوظيفي الخاص بالوزارة.

يتم احتساب دخل الاسرة كاملا، حيث يحتسب دخل الزوج والزوجة والدخل غير المكتسب مثل حساب المواطن.

لا يؤثر قرض العمل الحر على راتب الضمان.

الحد المانع لراتب الضمان المطور وصرف المكرمة الملكية

يتم احتساب الحد المانع لدخل الفرد 550 ريال.

يكون الحد المانع لرب الاسرة في الدخل الشهري مجتمع 1100 ريال.

يتم إيداع راتب الضمان لشهر ابريل في 3 أبريل 2022 الموافق 2 رمضان 1443.

تقوم الوزارة بإيداع المكرمة الملكية بالأسبوع الثاني من شهر رمضان 1443.

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