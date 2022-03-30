طريقة وشروط التسجيل في وظائف ديوان المظالم 1443؛ تم الإعلان من قبل ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية عن تواجد بعض الوظائف الخالية التي وصل عددها إلى 78 وظيفة من وظائف المرتبة السادسة والسابعة كما أعلن أن الوظائف قد يتم التقديم إليها إلكترونياً عبر منصة جدارة، ومن خلال التالي سوق نقدم لكم كيفية التقديم على وظائف ديوان المظالم 1443.

طريقة التسجيل في وظائف ديوان المظالم 1443

سوف يتم التقديم على وظائف ديوان المظالم من خلال منصة جدارة للتوظيف وذلك عن طريق الخطوات التالية :

الولوج إلى الموقع الموقع الإلكتروني لمنصة جدارة. تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور. البحث عن الوظائف المتاحة لديوان المظالم. اختيار الوظيفة المناسبة للمؤهل. تدوين المطلوبة بشكل صحيح. النقر على إرسال. ثم القيام بالاحتفاظ برقم الطلب.

شروط التسجيل في ديوان المظالم 1443

تم وضع مجموعة من الشروط للتسجيل في ديوان المظالم منها :

يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

لابد أن يتخطى الاختبارات الصحية.

يجب ألا يقل عمره عن 18 عام.

أن يكون المتقدم يتمتع بسمعة طيبة وحسنة.

ألا يكون المتقدم تعرض للحكم بحد شرعي.

وألا يكون قد سجن لأكثر من عام.

كما يجب أن لا يكون قد تعرض للفصل من خدمة الدولة.

أن يقوم المتقدم قام باختيار الوظيفة المناسبة المؤهل الحاصل عليه.

موعد التقديم على وظائف ديوان المظالم

تم الإعلان عن موعد بدء التقديم في وظائف ديوان المظالم حيث أنه سوف يكون يوم 3 أبريل 2022 الموافق 2 رمضان 1443 ويستمر حتى 6 أبريل 2022 الموافق 5 رمضان 1443.

الشروط الخاصة بالدرجات الوظيفية

يوجد بعض الشروط الخاصة بالدرجات الوظيفية هي :

يجب على المتقدمين تخطي اختبار القياس القدرة المعرفية للخدمة المدنية حيث أن لا يتم قبول الفرد الذي لم ينجح في اختبار القدرة المعرفية فهذا الشرط خاص بالدرجات السادسة والسابعة.

القيام بالتسجيل من خلال منصة جدارة.

يتم التعيين بنظام التعاقدات لوظائف الديوان الملكي.

العمل في الأماكن الخاصة بالديوان في الرياض والدمام وجدة.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال طريقة وشروط التسجيل في وظائف ديوان المظالم 1443 كما وضحنا لكم شروط ديوان المظالم الخاص بالدرجات الوظيفية.