نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف حرس الحدود الجديدة للنساء برتبة جندي تعرف على أهم الشروط ومواعيد التقديم في المقال التالي
قامت وزارة حرس الحدود داخل المملكة العربية السعودية بدورها عن الإعلان وذلك من خلال صفحتها الرسمية عبر تويتر عن بدأ عمليات التقديم على وظائف حرس الحدود الجديدة للنساء بالمملكة العربية السعودية . ومن جانبها قد أكدت أن الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية ؛ قد قامت بفتح أبواب التقديم على وظائف حرس الحدود الجديدة برتبة جندي للنساء داخل المملكة ، وأنه يمكن لكافة المتقدمات أن يقدمن مادام انهن حاصلات على دبلوم أو بكالوريوس أو كذلك ثانوية وذلك عن طريق منصة أبشر للتوظيف. ومن خلال مقالتنا تلك عبر موقعنا موقع ثقفني سوف نتحدث ونتعرف سويا عن موعد وظائف حرس الحدود للنساء الجديدة ؛ وكذلك شروط التقديم.
نتعرف سويا عن ما هو موعد تقديم وظائف حرس الحدود الجديدة
ومن جانبها قد قامت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ؛ بالتصريح من خلال صفحتها الرسمية عبر تويتر ؛ عن انها قامت بفتح أبواب التسجيل على وظائف حرس الحدود الجديدة للنساء ؛ وذلك برتبة جندي .وأنه بالفعل تم استقبال طلبات التقديم من يوم السبت الموافق يوم 26 مارس 2022 ؛ و الموافق 23 شعبان 1443 وتلك الطلبات المقدمة من خلال منصة أبشر للتوظيف. ويزال استقبال طلبات التقديم على تلك الوظائف مستمر إلى وقتنا هذا . وانه سوف ينتهي يوم الخميس القادم الموافق يوم 31 مارس 2022 ؛ الموافق 28 شعبان 1443، وسوف يتم غلق باب التقديم عقب ذلك وذلك لكي تتم مراجعة الطلبات وكذلك عملية التحقق من أهلية المتقدمين و أيضا من توافر الشروط المطلوبة فيهن من عدمه وذلك لمن قاموا بالتقديم.
الشروط التي يجب توافرها في وظائف حرس الحدود للنساء الجديدة
كما قامت أيضا وزارة حرس الحدود بالمملكة العربية السعودية بوضع عدد من الشروط التي يجب توافرها في كل متقدمة على هذه الوظائف ، فإنه على جميع الراغبات بالتقديم على وظائف حرس الحدود برتبة جندي التعرف على تلك الشروط ودراستها جيدا قبل التقديم لانه سوف يتم مراجعتها بدقة ، وهذه الشروط كالتالي:
- اولا : أن التقديم لتلك الوظائف متاح فقط للنساء اللواتي يحملن الجنسية السعودية فقط.
- ثانيا : وجب على كل متقدمه أن تمتاز بحسن السير والسلوك، وكذلك أيضا أن يكون لديها سجل مدني نظيف وكذلك يجب أن لا يحتوي على جرائم عدلية سابقة.
- ثالثا : كما أنه يجب تقديم الهوية الوطنية الخاصة بكل متقدمه وتكون سارية وصالحة.
- رابعا : أما أنه وفي حالة الزواج يجب أن تكون تلك الزيجة من زوج سعودي الجنسية فقط .
- خامسا : يجب على المتقدمات لتلك الوظائف أن يكونا لم يتم تعيينهم في أي وظائف عسكرية سابقة.
- سادسا : كما أنه يجب أيضا اجتيازهن جميع اختبارات القبول.
- سابعا : يجب أن تكون المتقدم حاصله علي مؤهل التعليمي ثانوي أو دبلوم أو بكالوريوس.
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