نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سلفة للتمويل الشخصي في شهر رمضان مختلفة اسرع 5000 ريال سعودي سلفة فورية في المقال التالي
شهر رمضان الكريم داخل المملكة العربية السعودية مختلف عن باقي الدول الأخرى . فقد قامت المملكة من خلال حكومتها وإدارتها الحكيمة ؛ والتي تعمل دائما وابدا جاهدة لمساعدة ابنائها المواطنون . والتي تكون دائما سند لكافة ابناء المملكة كبيرا وصغيرا . فأنه قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء منصة سلفة الالكترونية . والتي يمكنك من خلالها الحصول على سلفة سريعة جدا ؛ والتي تصل إلى 5000 ريال سعودي . وهي التي يمكنك من خلالها الحصول على المبلغ الذي تريده منها ؛ وكل ده بس في 15 دقيقة فقط لاغير . مش مصدق ليه نعم يمكنك في ظرف 15 دقيقة فقط ؛ يكون في حوزتك 5000 ريال سعودي وكل ده بشكل الكتروني . كل الي عليك عمله هو الدخول على الموقع ؛ واتبع باقي الخطوات والتي سوف نشرحها تفصيليا الآن . أما بالنسبة لكافة الخدمات التمويلية التي تقدمها منصة سلفة ؛ فأن جميع تلك التمويلات تتبع أحكام الشريعة الاسلامية وتتفق معها فلا تقلق من هذا الجانب . منصة سلفة هي شركة تقنية مرخصة من قبل مؤسسة النقد السعودي . وكان الهدف الاساسي من انشاء تلك المنصة ؛ هو الحل السريع الفوري في مساعدة أبناء الوطن داخل المملكة العربية السعودية . وقد جاءت تلك المساعدات حال دخول الشهر المعظم علينا وعلى الامة العربية والاسلامية جميعا . وأنه من خلال موقعنا موقع ثقفني نهنئ جميع متابعينا بحلول شهر رمضان الكريم ؛ اعاده الله علينا وعليكم جميعا باليمن والبركات والخير على كافة الامة الاسلامية جميعا . فأنه يمكنك من خلال الحصول على سلفتك من سلفة أن تسدد جميع احتياجات اسرتك الكريمة . وكذلك أيضا سد الديون اذا كانت هناك ديون تراكمت عليك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة . وفي ظل انتشار فيروس كورونا الذي مازال يقف أمام رفع اقتصاد كافة الدول . وكذلك أبنائها . أما اذا كنت قد نويت الزواج ؛ فإن منصة سلفة تساعدك في تجهيز كافة احتياجاتك الشخصية اللازمة للزواج . وكذلك أيضا لو نويت على عمل مشروع . ماتقلقش مشروعك ممكن تبدأ به من منصة سلفة الالكترونية . أما الآن و لكل متابعينا ؛ سوف نعرض علي حضراتتكم كيفية التسجيل على منصة سلفة . وكذلك أيضا الشروط التي يجب أن تعلمها جيدا قبل الدخول على منصة سلفة والتسجيل . وذلك للتأكد أن تلك الشروط تتوافر بك للحصول على 5000 ريال سعودي .
ازاي تسجل على المنصة الالكترونية وتحصل على سلفتك منها
- اولا: خصصت لنفسها منصة سلفة الالكترونية موقع قم بالدخول على الرابط المخصص له مباشرة .
- ثانيا:بعد الدخول على اللينك الذي أوضحنا بعاليه قم باختيار أيقونة تسجيل الدخول . وقم بإدخال كافة بياناتك الشخصية كاملة وصحيحة .
- ثالثا: وعقب ذلك كل ماعليك فعله هو اختيار أيقونة طلب تمويل والضغط عليها .
- رابعا: وعن أهم أيقونة يجب الضغط عليها وهي أيقونة تمويل شخصي ؛ والتي يمكنك من خلالها اختيار المبلغ الذي تراه مناسبا لك وكذلك مدة التقسيط التي يمكنك السداد من خلالها .
- خامسا وفرت المنصة خدمة عملاء تساعد كافة المتقدمين من خلالها على التسجيل فهي تستقبل كافة الاستفسارات الخاصة من جميع المتقدمين على السلفة وتقوم بمتابعتهم خطوة بخطوة .
تعرف جيدا على أهم شروط الحصول على سلفتك
- أولا: يجب على كل متقدم أن يكون تخطى السن الذي يجعله كامل الاهلية . ويتراوح عمرالمتقدم ما بين الـ16 عاما وحتي الـ 60 عاما .
- ثانيا: يجب على كل متقدم أن يكون المتقدم حاملا للجنسية السعودية .
- ثالثا: أن يكون قد شغل عملا في احدى القطاعات داخل السعودية . فيجب أن تكون قد قضى مدة عمل فى القطاع الحكومى مدة لا تنقص عن ٣ شهور . واما عن المدة في القطاع الخاص لا تنقص عن ٦ شهور.
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