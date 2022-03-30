منصة سلفة للتمويل الشخصي في شهر رمضان مختلفة اسرع 5000 ريال سعودي سلفة فورية

شهر رمضان الكريم داخل المملكة العربية السعودية مختلف عن باقي الدول الأخرى . فقد قامت المملكة من خلال حكومتها وإدارتها الحكيمة ؛ والتي تعمل دائما وابدا جاهدة لمساعدة ابنائها المواطنون . والتي تكون دائما سند لكافة ابناء المملكة كبيرا وصغيرا . فأنه قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء منصة سلفة الالكترونية . والتي يمكنك من خلالها الحصول على سلفة سريعة جدا ؛ والتي تصل إلى 5000 ريال سعودي . وهي التي يمكنك من خلالها الحصول على المبلغ الذي تريده منها ؛ وكل ده بس في 15 دقيقة فقط لاغير . مش مصدق ليه نعم يمكنك في ظرف 15 دقيقة فقط ؛ يكون في حوزتك 5000 ريال سعودي وكل ده بشكل الكتروني . كل الي عليك عمله هو الدخول على الموقع ؛ واتبع باقي الخطوات والتي سوف نشرحها تفصيليا الآن . أما بالنسبة لكافة الخدمات التمويلية التي تقدمها منصة سلفة ؛ فأن جميع تلك التمويلات تتبع أحكام الشريعة الاسلامية وتتفق معها فلا تقلق من هذا الجانب . منصة سلفة هي شركة تقنية مرخصة من قبل مؤسسة النقد السعودي . وكان الهدف الاساسي من انشاء تلك المنصة ؛ هو الحل السريع الفوري في مساعدة أبناء الوطن داخل المملكة العربية السعودية . وقد جاءت تلك المساعدات حال دخول الشهر المعظم علينا وعلى الامة العربية والاسلامية جميعا . وأنه من خلال موقعنا موقع ثقفني نهنئ جميع متابعينا بحلول شهر رمضان الكريم ؛ اعاده الله علينا وعليكم جميعا باليمن والبركات والخير على كافة الامة الاسلامية جميعا . فأنه يمكنك من خلال الحصول على سلفتك من سلفة أن تسدد جميع احتياجات اسرتك الكريمة . وكذلك أيضا سد الديون اذا كانت هناك ديون تراكمت عليك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة . وفي ظل انتشار فيروس كورونا الذي مازال يقف أمام رفع اقتصاد كافة الدول . وكذلك أبنائها . أما اذا كنت قد نويت الزواج ؛ فإن منصة سلفة تساعدك في تجهيز كافة احتياجاتك الشخصية اللازمة للزواج . وكذلك أيضا لو نويت على عمل مشروع . ماتقلقش مشروعك ممكن تبدأ به من منصة سلفة الالكترونية . أما الآن و لكل متابعينا ؛ سوف نعرض علي حضراتتكم كيفية التسجيل على منصة سلفة . وكذلك أيضا الشروط التي يجب أن تعلمها جيدا قبل الدخول على منصة سلفة والتسجيل . وذلك للتأكد أن تلك الشروط تتوافر بك للحصول على 5000 ريال سعودي .

ازاي تسجل على المنصة الالكترونية وتحصل على سلفتك منها

اولا: خصصت لنفسها منصة سلفة الالكترونية موقع قم بالدخول على الرابط المخصص له مباشرة . ثانيا:بعد الدخول على اللينك الذي أوضحنا بعاليه قم باختيار أيقونة تسجيل الدخول . وقم بإدخال كافة بياناتك الشخصية كاملة وصحيحة . ثالثا: وعقب ذلك كل ماعليك فعله هو اختيار أيقونة طلب تمويل والضغط عليها . رابعا: وعن أهم أيقونة يجب الضغط عليها وهي أيقونة تمويل شخصي ؛ والتي يمكنك من خلالها اختيار المبلغ الذي تراه مناسبا لك وكذلك مدة التقسيط التي يمكنك السداد من خلالها . خامسا وفرت المنصة خدمة عملاء تساعد كافة المتقدمين من خلالها على التسجيل فهي تستقبل كافة الاستفسارات الخاصة من جميع المتقدمين على السلفة وتقوم بمتابعتهم خطوة بخطوة .

تعرف جيدا على أهم شروط الحصول على سلفتك