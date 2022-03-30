تمويل سيارات شركة اليسر بدون الحاجة إلى كفيل وبدون دفعة أولي

تمويل سيارات شركة اليسر، اليسر هي شركة سعودية رائدة في مجال التمويلات والتي تقدم الكثير من البرامج التمويلية للأشخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويلات للمواطنين والمقيمين تأسست الشركة عام 1990 وهي شركة حاصلة على ترخيص البنك المركزي السعودي وتملك الشركة راس مال بقيمة 500 مليون ريال سعودي ويقع مقر الشركة الرئيسي في العاصمة السعودية الرياض وتمتلك العديد من الفروع التابعة لها في مختلف مناطق المملكة ومن أحد البرامج التمويلية المقدمة منها تمويل سيارات شركة اليسر الذي يساعد في حصولك على سيارة أحلامك عن طريق أقساط شهرية ميسرة.

تمويل سيارات شركة اليسر وأهم المميزات

الكثير من المميزات والمزايا المهمة التي تضعها الشركة على التمويلات المقدمة منها ومن مميزات التمويل التأجيري التالي:

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

متوفر للمواطنين والمقيمين.

قيمة مبلغ التمويل يصل إلى 300 ألف ريال سعودي.

بدون دفعة أولي.

بدون الحاجة إلى وجود كفيل.

لا يتم سداد رسوم إدارية.

فترة سداد تصل إلى 60 شهر.

يمكن جدولة الدفعات حتي عامان.

ما هي الشروط المطلوبة للحصول على المنتج

هناك شروط سبق وأعلنت عنها الشركة لابد من توافرها في المتقدمين الراغبين بالحصول على المنتج وجاءت كالتالي:

لا يقل العمر للمواطنين السعوديين عن واحد وعشرون ولا يزيد عن ستون عاماُ. للمقيمين لا يقل العمر عن اثنان وعشرون ولا يزيد عن ستون عاماً. يتم احتساب العمر بالنسبة للعسكرين حسب سن التقاعد. الحد الأدنى للراتب أربعة ألاف ريال سعودي. الالتزام بالشروط وأحكام الشركة. لا تقل مدة الالتحاق بالعمل عن 3 أشهر.

ما هي المستندات المطلوبة

صورة الهوية الوطنية السارية بالنسبة للمواطنين وصورة الإقامة بالنسبة للمقيمين.

وجود رخصة قيادة سارية المفعول.

تقديم تعريف بالراتب من جهة العمل.

تقديم كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر.

عرض سعر المركبة.

وللتقديم والحصول على المنتج الدخول إلى رابط طلب المنتج تسجيل الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال وتحديد جهة العمل وقيمة الراتب وإدخال الكود المرئي وبعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات المطلوبة ومراجعتها والموافقة على الشروط والأحكام ثم الضغط على إرسال، وللتواصل مع خدمة العملاء يتم الاتصال بالرقم المجاني 8001160711 للشركة لتقديم الأسئلة والاستفسارات.