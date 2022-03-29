دعم الديوان الملكي السعودي بمناسبة شهر رمضان لتسديد الديون

دعم الديوان الملكي السعودي تزداد عليه عمليات البحث من قبل الكثير من المواطنين الاكثر احتياجًا، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم بعد جائحة كورونا، وبشكل أخص مع اقتراب قدوم شهر رمضان الكريم، يقدم الديوان الملكي الدعم المادي للفئات الاكثر احتياجًا بالمملكة العربية السعودية، وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة المملكة المستمرة نحو تحقيق مستوى معيشة مناسب للمواطنين من أجل تحسين دخلهم لتحقيق رؤية المملكة 2030، بالنسبة للحالات المرضية من المواطنين فيمكن أن يقوموا بتقديم طلب للديوان الملكي للحصول على دعم مادي لشراء ما يلزمهم من مستلزمات علاجية من أدوية وخلافه أو إجراء العمليات الجراحية المختلفة، ويستهدف هذا الدعم من هم بحاجة مالية لسداد دين أو للزواج ومن هم بضائقة مالية وبحاجة إلى العلاج، كما يمكن الحصول عليه في حالة الرغبة للحصول على وحدة سكنية، وأيضًا يستهدف الحالات العاجلة من المواطنين الذين أصيبوا بحالة من العجز الكلي أو حالات الوفاة والحوادث.

خطوات التقديم على طلب للحصول على دعم الديوان الملكي السعودي 1443ه‍

يمكن للمواطنين الراغبين في تقديم طلب للديوان الملكي للحصول على دعم لتسديد الديون من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الرسمي للديوان الملكي السعودي .

. إنشاء حساب جديد وتسجيل الدخول في حالة كان المواطن مستخدم جديد، أو تسجيل الدخول إلى الحساب الموجود فعليًا.

الدخول على قائمة تسجيل المساعدة واختيار نوع المساعدة المطلوبة لتسديد الدين.

كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.

تسجيل رقم الجوال والبريد الإلكتروني الخاص بالمواطن.

قراءة الشروط والأحكام جيدًا والموافقة عليها.

بعد إتمام ملىء استمارة طلب المساعدة يتم الضغط على أمر إرسال.

الشروط اللازم توافرها للحصول على الدعم

لقد وضع الديوان الملكي مجموعة من الشروط المطلوبة والموافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك لإمكانية الحصول على الدعم، على أن يتم مراجعة هذه الشروط للموافقة على الطلب المقدم للحصول على الدعم، ومن أهم هذه الشروط: