طريقة الاستعلام عن صلاحية إقامة برقم الإقامة والاستعلام عن انتهاء الإقامة

يمكن للجميع الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة في المملكة العربية السعودية بكل سهولة عن طريق الدخول إلى موقع وزارة الداخلية السعودية، وتوجد مجموعة من الشروط قبل إجراء استعلام عن انتهاء إقامة، واليوم سنمكنكم من معرفة صلاحية الإقامة برقم الإقامة وعن صلاحية الهوية.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

سنوضح لكم مجموعة من الخطوات يمكن القيام بها للاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة من خلال منصة أبشر الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

اختيار خانة مكتوب بها أبشر أفراد.

تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وإدخال رمز التحقق الظاهر.

يتم الضغط على كلمة خدماتي، ثم اختيار الاستعلامات الإلكترونية.

ثم اختيار زر الجوازات.

يتم الضغط على خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

بعد ذلك سيتم الانتقال إلى الصفحة المخصصة لإدخال البيانات المطلوبة، ليتم الانتهاء من خدمة الاستعلام بنجاح وللحصول على جميع التفاصيل المطلوبة.

الاستعلام عن انتهاء إقامة

يجب الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية من هنا.

الضغط على بوابة الخدمات الإلكترونية للعمل.

يتم الضغط على بوابة الأفراد.

الضغط على زر مستخدم جديد.

يتم كتابة رقم الإقامة في المكان المخصص.

اختيار التقويم الميلادي والهجري.

يتم كتابة تاريخ الميلاد وفقا للتقويم المختار.

إدخال رمز التحقق الظاهر.

ثم الضغط على أيقونة التالي.

سيتم الانتقال إلى الصفحة التي يوجد بها المعلومات، والتفاصيل المتعلقة بالمقيم، وتاريخ انتهاء الإقامة بالتقويم الهجري والميلادي.

الاستعلام عن انتهاء إقامة عبر أبشر

يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإقامة عبر منصة أبشر الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية.