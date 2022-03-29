عروض هايبر بنده الأسبوعية وخصومات كبرى بمناسبة رمضان

هايبر بنده التي توجد في المملكة العربية السعودية، وفي معظم أنحاء العالم تقدم العديد من العروض الهائلة والعظيمة، على جميع منتجاتها بمناسبة شهر رمضان المبارك، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال عروض هايبر بنده السعودية.

عروض وخصومات هايبر بنده السعودية اليوم

حليب من بوني مبخر وزنه ٤٤٠ جرام، وعلبة قشطة وزنها ١٥٥ جرام من التاج، وعلبة حليب من لونا مكثف وزنها ٣١٥ جرام، وعلبة تحتوي على ٦ قطع من شبيهة القشطة وزن الواحدة ١٧٠ جرام من بوك، وقشطة من قيمر بوك وزنها ٢٥٠ مل، وعلبة قشطة من قيمر كي دي دي وزنها ٢٥٠ مل، وعلبة حليب مكثف من فيلور وزنها ٣٩٥ جرام، وعلبة حلاوة طحينية بدبس التمر الجبل وزنها كيلو، وبرطمان عسل زهرة الاكاسيا الشفاء وزنه ٥٠٠ جرام، وبرطمان عسل نحل صافي لينجنيز وزنه ٥٠٠ جرام، وعبوة كريمة الفول السوداني الخشنة النباتية وزنها ٤٣٠ جرام، وعبوة كريمة الفول السوداني الناعمة وزنها ٤٣٠ جرام، وزجاجة شراب مركز سن كويك وزنها ٧٠٠ جرام، وعبوة مشروب سريع التحضير من فوستر كلاركس وزنه 2500جرام، وزجاجة عصير نادك الفريش وزنها 200 مل، وزجاجة عصير فريش من المراعي وزنها لتر ونصف، وزجاجة ماء بالورد من جود وزنها 330مل.

خصومات بنده السعودية المذهلة لهذا الأسبوع

عبوة كرتونية تحتوي على 48 زجاجة مياه من هنا وزن الواحدة 400مل، وعبوة كرتونية تحتوي على 40زحاحة مياه من صفا وزن الواحدة 230مل، وزجاجات مياه من نوفا وزن الواحدة 200مل، وزجاجات مياه من بيرين وزن الواحدة لتر ونصف، وزجاجات مياه من دالا وزن الواحدة 200مل، وزجاجات مياه معدنية طبيعية من أكوا بابا وزن الواحدة لتر، وزجاجات بيبسي وزن الواحدة 250مل، وزجاجات ميرندا حمضيات وزن الواحدة 2لتر ونصف، وزجاجات آيس تي بنكهة الخوخ من ليبتون وزن الواحدة 315 مل، وزجاجات آيس تي بالفواكه الحمراء من ليبتون وزن الواحدة 315 مل، وعبوة تانج وزنها 2500جرام، وعبوة قهوة دافيدوف فاين وزنها 100 جرام، وعبوة بها 100كيس من شاي ريد ليبل، وقهوة سعودية من ذوق وزنها ربع كيلو، وقهوة سعودية فاخرة من نجدية وزنها 60جرام.