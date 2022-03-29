موعد صرف بدل غلاء المعيشة 1443 لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور والذي ينتظره ويترقب نزوله الملايين من مستفيدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تقوم الوزارة بتحديد موعد مزول البدل والذي يتم صرفه وإيداعه مع رواتبهم الشهرية بالمصارف، ويكون حسب متطلبات الظروف الحياتية والمعاشية.

موعد صرف بدل غلاء المعيشة 1443 الجديد hrsd.gov.sa عبر وزارة التنمية الاجتماعية

ارتفعت أسعار العديد من السلع والخدمات في جميع أنحاء العالم وتسعى كل دولة على أن تسيطر على الأسعار بتقديم الحلول الاقتصادية المناسبة لكل موقف أو رفع أسعار الفائدة للسيطرة على تدهور العملات، وتقوم المملكة بالحرص التام على المواطن السعودي وخاصة من أصحاب الدخل الشهري المنخفض أو أصحاب الحاجات والمعاقين والفئات الخاصة وتقوم بإطلاق العديد من البرامج الاجتماعية لتيسير ارتفاع أسعار المعيشة عليهم.

الخدمات التي تقوم بها المملكة للمحتاجين

أطلقت المملكة العديد من الوزارات والهيئات وكذلك المنصات الاجتماعية لمساعدة المحتاجين بينما أطلق العديد من أهل الخير الجمعيات الخيرية الخاصة كالتالي:

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برامج الضمان المطور والمساعدة المقطوعة والمكرمة الملكية.

قامت المملكة بإطلاق التسجيل في منصة إحسان لإعادة توزيع أموال الزكاة على المحتاجين من المسجلين بالجمعيات الخيرية.

تم إطلاق العديد من المؤسسات الخيرية الخاصة مثل مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد والأمير الوليد بن طلال وغيرها.

تقوم العديد من الوزارات بتقديم أراضي مجانية للمحتاجين إلى سكن مجاني من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

موعد صرف بدل غلاء المعيشة 1443 – 2022

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الأيام المقبلة بصرف رواتب الضمان الاجتماعي المطور والذي يتوقع أن يتم شمول المستفيدين ببدل غلاء المعيشة مع راتب الضمان، حيث تقوم الوزارة بتحديد موعد صرف هذا البدل حسب ما تراه من مقتضيات الواقع، ويكون شهر رمضان بشكل خاص فيه العديد من المبالغ التي يتم إيداعها لمساعدة المحتاجين في مثل هذه الأيام، كما يتوقع كذلك إيداع المساعدة المقطوعة بعدما أعلنت الوزارة عن تحديث بيانات المستفيدين فيها.

المبالغ المقدمة من الوزارة

المتقاعدين أو الذين بلغوا مرتبة المعاشات بقيمة تصل إلى 192 مليار ريال.

مساعدات مالية بقيمة 2 مليار ريال.

مستفيدي الضمان الاجتماعي بقيمة 1.400.000 أو يزيد على الرواتب.

المواطن الذي لديه تراكم في فواتير الكهرباء بتوزيع دعم يصل إلى 104 مليار ريال.

قيمة المبالغ المصروفة للمستفيدين

1000 ريال للعاملين المدنيين.

500 ريال على المعاش التقاعدي للمؤسسة العامة للتقاعد.

500 ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

شروط استحقاق صرف المبالغ المقررة