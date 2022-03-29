شروط القبول ورابط تقديم وظائف حرس الحدود للنساء برتبة جندي 1443

شروط القبول ورابط تقديم حرس الحدود للنساء برتبة جندي 1443 وخطوات التسجيل في وظائف حرس الحدود للنساء والتي أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عبر الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشئون العسكرية وفق شروط تقدم النساء في حرس الحدود والتي تستحوذ علي اهتمام الكثيرات من النساء في المملكة اللاتي يطمحن في الظفر بتلك الوظيفة المميزة والتي تتميز بالبدلات والعلاوات السنوية والتأمين الصحي والاجتماعي لمنتسبات وظائف حرس الحدود النسائية 2022.

شروط وظائف حرس الحدود للنساء

يجب ان تكون المتقدمة لوظيفة حرس الحدود مواطنة سعودية الأصل والمنشأ ويتم استثناء من كان والدها يعمل في خدمة المملكة بالخارج من شرط المنشأ.

كذلك يتشرط ان تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها من شهادات حيث يفضل ان يكون المؤهل الأعلى له الأولوية في القبول.

أيضا يشترط على المتقدمة ان تكون حسنة السير والسلوك ولم يسبق ان تم ادانتها في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ثم يجب ان تحمل المتقدمة هوية وطنية سارية وكذلك يجب ان تكون مستقلة.

كذلك يجب ان لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين في احد وظائف القطاع العسكري او في احد الوظائف الحكومية.

أيضا يجب ان لا تكون المتقدمة متزوجة من غير مواطن سعودي الجنسية.

ثم يشترط اجتياز إجراءات واختبارات القبول في وظيفة حرس الحدود للنساء.

بجب تعديل المؤهلات العلمية التي تم الحصول عليها خارج المملكة عن طريق التصديق عليها من قبل وزارة التعليم السعودية.

موعد تقديم وظائف حرس الحدود للنساء

وفق ما أعلنت عنه المديرية العامة لحرس الحدود عبر الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية عن ان موعد التقديم في وظائف النساء في حرس الحدود سيكون بداية من يوم الاحد الموافق 27 – 3 -2022 ميلاديا وموعد انتهاء تقديم وظائف حرس الحدود النسائية سيكون يوم الخميس الموافق 31-3-2022 ميلاديا والذي يتوافق هجريا يوم 28-8-1443.

رابط تقديم وظائف حرس الحدود للنساء 1443

بعد استيفاء شروط التقديم للنساء يمكن التسجيل الكترونيا في وظائف حرس الحدود النسائية على رابط تقديم حرس الحدود للنساء على رتبة جندي على منصة ابشر للتوظيف العسكري.