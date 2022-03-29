رابط التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور 1443

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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية، بالتزامن مع تفعيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد، حيث أشارت إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية؛ لتكون البوابة المخصصة لاستقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وذلك لمساعدة المواطنين السعوديين الذين تنطبق عليهم شروط الضمان الاجتماعي المطور المستحقين للدعم، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف التي تسعى إلى إرساء مبادئ الحماية الاجتماعية، والاستقرار المادي للأسر الفقيرة، بل ومساندتهم بالتأهيل والتدريب حتى يصبحوا أفراد منتجين قادرين على تحمل المسؤولية.

رابط التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور

في سبيل تسهيل إجراءات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، خصصت وزارة الموارد البشرية رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa، لتكون المنصة الرسمية التي تستقبل طلبات التقديم على الضمان الاجتماعي المطور، إلى جانب المنصة القديمة، وذلك منذ تاريخ الإعلان عن تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور في 20 نوفمبر الماضي، وحتى 23 مايو 2022 القادم، وقد أشارت إلى خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي، وأكدت على أهمية مراجعة شروط الضمان المطور قبل التسجيل؛ لأنه في حالة مخالفة أحدهم يكون السبب الرئيسي وراء توقف معاش الضمان الاجتماعي المطور، أو فشل عملية التسجيل وعدم الاستحقاق.

التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور

من خلال بعض الخطوات البسيطة يستطيع المستخدم التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور بالطريقة التالية:

افتح رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور. انتقل إلى صفحة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، ثم اختر تسجيل جديد. سجل البيانات المطلوبة منك، ثم اضغط على زر التوثيق. تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي المطور بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور. انتقل إلى الملف الواحد الذي يضم كافة البيانات. عليك بتسجيل البيانات المطلوبة لذلك بكل دقة وموضوعية. اختر البرنامج المفضل من البرامج المتاحة، ثم وافق على الإقرار. أخيرًا اضغط على التقديم على الضمان الاجتماعي المطور.

شروط التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور

لن يستحق الضمان الاجتماعي المطور من لا تنطبق عليه شروط التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي التالية:

الجنسية السعودية والإقامة الدائمة، فيما عدا بعض الاستثناءات.

الراتب الشهري الذي يقل عن الحد الأدنى من المعاش، وهو 1100 لرب الأسرة، و 550 للفرد الواحد.

الممتلكات لا تكون عالية القيمة.

الالتزام بالبرامج التدريبية والتأهيلية التي تحددها الوزارة للأفراد القادرين.

الإقامة خارج مراكز ودور الإيواء.

الالتزام بتقديم كافة متطلبات الوزارة من الناحية التعليمية والصحية وغيرها.

رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور

دشنت الموارد البشرية منصة الضمان الاجتماعي المطور من أجل توفير أفضل الحلول أمام المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، من خلال توفير أفضل الخدمات الإلكترونية بكفاءة وجودة عالية، حيث توفر المنصة إمكانية التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور عبر دخول رابط https://sbis.hrsd.gov.sa/، كما توفر خدمات استعلام الضمان الاجتماعي المطور عن حالة الأهلية والاستحقاق، وموعد الصرف فضلًا تقديم اعتراض وغيرها من الخدمات، التي يستطيع أن ينفذها المستفيد إلكترونيًا من البيت دون الحاجة للتواصل مع مكاتب الوزارة.