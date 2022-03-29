نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم تقسيط ايفون 13 stc وسعر الكاش 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم تقسيط ايفون 13 stc؟ فقد قدمت الشركة السعودية للاتصالات اس تي سي عدد كبير من الخدمات لعملائها من بينها تقسيط الأجهزة الذكية من بينها تقسيط ايفون 13 stc أقساط ميسرة أو دفعات شهرية بسيطة لعملاء الباقات المختلفة، كما قدمت الشركة عدد من الجوالات الذكية الأخرى بخلاف الآيفون الذي قامت شركة آبل بتقديمه، لذا سنتعرف على آلية تقسيط ايفون 13 اس تي سي ومواصفات ايفون 13 برو stc Max .

كم تقسيط ايفون 13 stc؟

قدمت شركة اس تي سي كافة المعلومات التي تخص أجهزة الآيفون بنظام التقسيط الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لكي تسهل على العملاء وأضافت أنه يمكن تسجيل الطلب للحصول على الجوال أيضًا عبر الإنترنت، وعن كم تقسيط ايفون 13 stc؟ فهو يختلف من إصدار إلى آخر، ومن باقة إلى أخرى أيضًا، وهذا يتضح لنا من خلال التالي:

عند الحصول على آيفون 13 برو مساحة التخزين 128 جيجا بايت فإن العميل ينبغي أن يكون على باقة مفوتر، وهناك فترة تعاقد تبدأ من عام وتستمر لمدة عامين، أما عن برامج الأقساط فهي متاحة بدءً من 25 وحتى 100.

وقد وفرت الشركة أيضًا نسخة من الجوال 256 جيجا بايت والنسخة الأعلى وهي 512 جيجا بايت، بينما النسخة الأخيرة هي 1 تيرا بايت، ويمكن معرفة مدة التعاقد والباقات المتوفرة لتلك الجوالات الذكية من خلال زيارة موقع اس تي سي تقسيط ايفون 13 برو الجديد.

مواصفات جوال آيفون 13 برو stc

وقد أعلنت الشركة عن أهم ما يُميز الجوال ويجعله محل اهتمام الكثير من الفئات، فتوفر منه الكثير من الألوان بالمميزات التالية:

شاشة الجوال مساحتها 6.1 بوصة.

الكاميرا الخلفية بحجم 12 ميجا بيكسل، وهو مزود بثلاث كاميرات جميعهم بنفس الحجم، وكذلك الكاميرا الأمامية له.

هناك إصدار من الجوال بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت، والذاكرة الداخلية كما هو مذكور في أنظمة التقسيط متعددة وتبدأ من 128 وحتى 1 تيرا بايت.

أبرز الألوان المتاحة في السوق حاليًا هي اللون الفضي والذهبي والرصاصي ومتوفر لدى الشركة.

سعر آيفون 13 برو stc

وفي حال الحصول على الجوال بسعر الكاش فإن الأسعار تبدأ للنسخة الأقل من 4687 ريال سعودي، وأعلى نسخة سعرها لدى الشركة وصل إلى 7187 ريال سعودي.