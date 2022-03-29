طريقة التسجيل في قرض سلفة وشروط تمويل سلفة التي يبحث عنها الكثير من ابناء المملكة العربية السعودية يسعي في الحصول علي قرض لبدء مشاريع خاصة لتحسين الدخل والاكتفاء للاحتياجات الاسرة ولحل المشاكل المادية وسداد الديون وغيرها من الأمور المهمة التي لا تحتاج الي تأجيل حيث قام البنك المركزي السعودي بطرح منصة سلفة قرض للمواطن السعودي لا تحتاج إلى ضامن ومن خلال هذا المقال نحصل علي تقرير شامل يوضح لنا كل مايلزم التسجيل وشروط الحصول علي السلفة.

طريقة التسجيل في قرض سلفة

الدخول علي محرك جوجل وكتابة الرابط الخاص بمنصة قرض سلفة .



. عمل تسجيل حساب جديد.

يتم أدخال رقم الهوية والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول وكلمة المرور كل منهم يتم تسكينه في المربع الخاص به.

التأكد من كتابة كلمة المرور مكونة من حروف كبيرة وصغيرة وأرقام ويلزم باللغة الانجليزية.

النقر علي خيار قبول الشروط والأحكام .

بعدها أصبحت مسجل في المنصة ليكون بإمكانك اختيار طلب التمويل في حالة انطباق الشروط المذكورة التي تحددها قرض سلفة، واليكم رابط سلفة.

شروط الحصول علي قرض سلفة

يجب توفير تلك الشروط للحصول علي القرض لتكون تلك الشروط هي:

لا تقل فترة التعيين للمتقدم عن ست اشهر في القطاع الخاص.

أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية.

لا تقل فترة التعيين للمتقدم عن ثلاث اشهر في القطاع الحكومي.

عمر المتقدم لا يقل عن ١٨ عام ولا يتعدى ٦٠ عام.

الحد الأدنى للراتب الشهري اربع الأف ريال سعودي.

مزايا الحصول علي قرض سلفة

توفير التيسير في السداد.

في حالة إذا كان المواطن المتقدم مستوفي الشروط يتم الموافقة الفورية له للحصول علي القرض.

الشروط القرض تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

سداد أفساط القرض لا يحتاج لتحويل الراتب.

مواعيد الاستحقاق او الحصول علي تمويل قرض منصة سلفة

يتيح للعميل تسديد اقساط القرض كما يحب من مدة تتراوح من شهر حتي ست اشهر، ليتم سداد القسط يوم ٢٨ من كل شهر، الحصول علي القرض من المنصة سلفة خلال ربع ساعة لتحسين مشروعك او بدء المشروع الخاص بك لتقوم المملكة بتطوير لرؤية ٢٠٣٠م وتحسين مستوي ابنائها في المعيشة.

وصلنا لختام شرح طريقة التسجيل في قرض سلفة وشروط الحصول على التمويل في 10 دقائق.