نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الوعلان و الراجحي علي جيلي 2022 الجديدة ومعرفه جميع السيارات بالأقساط الخاصة بهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الوعلان و الراجحي علي جيلي من اهم واحدث عروض السيارات التي تم إطلاقها والإعلان عنها في خلال هذه الأيام لجميع المواطنين. كما تم إطلاق هذه العروض الجديدة بمناسبه شهر رمضان المبارك. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن العروض عبر الصفحة الرسمية لمصرف الراجحي علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. كما تم الإعلان أيضا عن بعض العروض الجديدة أيضا والتي تم الإعلان عنها حديثا والتي تلبي جميع احتياجات المواطنين. والتي من أهمها خطه الدفع الذكي الجديدة من الأهلي وكيفيه تقسيط المشتريات في مهرجان التسوق. كما تم العلان أيضا عن عرض البناء الذاتي من الراجحي ومعرفه اهم المميزات الجديدة للعروض وكيفيه الحصول علي منزل. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض بالتفصيل. ومعرفه جميع السيارات التي شملتهم العروض بالأقساط. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح طرق وقنوات التواصل مع الشركة بالتفصيل.

عروض الوعلان و الراجحي علي جيلي

أعلنت شركه الوعلان عن إطلاقها لمجموعه من العروض الجديدة علي جميع السيارات بالمملكة. كما اطلق هذه العروض تحت مسمي عروض الوعلان و الراجحي علي جيلي 2022 بمناسبه شهر رمضان. كما تم الإعلان أيضا عن ميعاد بدء العروض الجديدة والتي تبدأ من 27 مارس 2022 وتنتهي في 30 أبريل 2022. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن موديل السيارات في العروض وهي موديلات 2022 الجديدة كليا في هذه السنه.

عرض جيلي 2022 من الوعلان

كما تم الإعلان أيضا عن اهم السيارات التي شملتهم العروض بالتفصيل مع الأسعار أيضا. والتي سوف نقوم بشرحها لكم من خلال الأتي:

كول راي 2022 بيسك بقسط شهري 943 ريال وبدون دفعه أولي وعلي فتره 60 شهر.

اذكارا 2022 لاكجوري بقسط شهري 1117 ريال وبدون دفعه أولي وعلي فتره 60 شهر.

اوكافانجو 2022 كومفورت بقسط شهري 1056 ريال وبدون دفعه أولي وعلي فتره 60 شهر.

توجيلا 2022 كومفرت بقسط شهري 1499 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 50 شهر.

كيفيه الحصول علي عروض الوعلان

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن كيفيه الحصول علي عروض الوعلان و الراجحي علي جيلي 2022. وذلك عن طريق زياره احد فروع المصرف أو الشركة بالمملكة. أو الاتصال علي رقم مبيعات الشركة وهو 920009884.