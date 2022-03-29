نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايفون 13 برو stc Max وبرامج التقسيط الشهري للأجهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايفون 13 برو stc Max هو واحد من الجوالات الذكية المميزة التي وفرتها شركة اس تي سي للعملاء ويمكن الحصول عليه بسعر الكاش، أو من خلال نظم التقسيط المتوفرة لدى الشركة لعملاء الباقات المختلفة في المملكة العربية السعودية، وقد يسرت الشركة الشروط المطلوبة للقبول في أنظمة التقسيط وخصوصًا في حال شراء ايفون 13 برو stc لذا سنتعرف على كم تقسيط ايفون 13 stc بالتفصيل.

ايفون 13 برو stc Max تقسيط

ايفون 13 برو ماكس واحد من أبرز أنواع الجوالات الذكية التي أنتجتها شركة آبل خلال العام الماضي، ووفرته في السوق الدولية والمحلية أيضًا وانتشر في المملكة السعودية لدى العديد من المنافذ ومن خلال شركات الاتصالات أيضًا.

وقد أكدت شركة اس تي سي أن الجوال متوفر بسعر يبدأ من 4899 ريال سعودي، وذلك عند شراء ايفون 13 برو ماكس 128 جيجا بايت بسعر الكاش، بينما السعر النقدي لنفس الجوال ولكن نسخة أعلى أي 256 جيجا بايت، فإن الأسعار ستكون 5399 ريال سعودي.

وقد قدمت الشركة نسخة أعلى أيضًا من النسخ السابقة، فعند الحصول على نسخة 512 جيجا بايت، فإن سعره سيبلغ 6687 ريال سعودي، ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل عن ايفون 13 برو stc Max للنسخة التي تصل إلى 1 تيرا بايت من خلال زيارة موقع اس تي سي السعودية، وسعره الكاش يصل إلى 7687 ريال سعودي.

ايفون 13 برو max تقسيط

ويمكن القبول في أنظمة التقسيط من خلال الشركة لجميع العملاء ولكن بشرط أن يكون العميل تابع لبرامج الأقساط الشهرية للأجهزة الذكية، ويمكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة من أجل معرفة مدة التعاقد وقيمة مبلغ الدفعات الشهرية أيضًا، وهي كالتالي:

فترة التعاقد من عام حتى عامين، متوفرة لبرنامج 25 من الشركة، وقيمة المبلغ الشهري الذي يتم سداده لعملاء تلك الباقة هو 28.75 ريال سعودي.

أما برنامج 150 الشهري من خلال شركة اس تي سي فهو متوفر أيضًا لنفس فترة التعاقد، ولكن قيمة الأقساط الشهرية ستصل إلى 172.50 ريال سعودي، وتوفر أيضًا برنامج 200 الجديد بقيمة دفعات شهرية مقدرة بحوالي 230 ريال سعودي وتنتهي الباقات ببرنامج 250 الجديد وقيمة الأقساط الشهرية في هذا البرنامج 287.50 ريال سعودي.