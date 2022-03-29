نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكم أداء العمرة نيابة عن الحي والميت والمريض والعاجز هل تجوز أم لا؟ وهل تسقط الفريضة بذلك؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفقًا للعديد من المشايخ، فإنه يجوز أداء العمرة نيابة عن المتوفى، ولكن إذا كان الشخص قد أدى العمرة نيابة عنه سابقًا، فإنه يسمح للمرأة بأداء العمرة وما لم تدفع مقابل الوصية، فأداء العمرة نيابة عن زوج متوفى، لكن لا ينصح لها بالمغادرة خلال فترة الانتظار، وبعد انتهاء فترة الانتظار يمكن للزوجة أن تؤدي العمرة نيابة عن زوجها المتوفى، ويسأل الكثيرون عن قرار أداء العمرة نيابة عن الجيران أو المرضى أو الأشخاص العاجزين، سنعرف عن القرارات الخاصة بذلك في هذا المقال.

حكم أداء العمرة نيابة عن الحي

د. محمد وسام أمين الفتوى من دار الإفتاء يشترط أن يكون الآخرون مرضى وغير قادرين على أداء العمرة بنفسه والذهاب إلى الأرض المقدسة.

فأجاب أنه يمكن أداء العمرة لغيره من الأحياء؟ كان الجواب أنه يجوز أداء العمرة من أجل شخص حي، أو حتى أداء الحج له.

العمرة عن المريض

تسمح دار الإفتاء لشخص أن يقوم بأداء فريضة الحج أو العمرة لفرد آخر، بشرط أن يكون الشخص مريضاً وغير قادر على أداء العمرة بنفسه.

ومع ذلك، إذا كان المريض يعاني من مرض شفى بعد فترة، فلا يجوز له أداء فريضة العمرة أو مكة نيابة عنه، هذا فقط إذا كان المريض يعاني من مرض لا يمكن علاجه، أو تعاني من مرض مرتبط بالعمر.

دعاء نية العمرة عن شخص آخر

عليه أن يقول الكثير لأن هناك العديد من الالتماسات التي يكررها من يريد أداء العمرة عن غيره ويسمح له بالتلبية قبل مجيئه إلى بيت الله الحرام، ومثال على الدعاء:

اللهم أن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك والعبد عبدك وأنا عبدك وابن عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار وحرم لحومنا وبشرتنا عن النار، اللهم أسقني شربة بكأس نبيك محمد صلي الله عليه وسلم لا أظمأ بعدها ياذا الجلال والإكرام.

وبهذا نكون أوضحنا لكم حكم أداء العمرة عن الحي والميت والمريض وتعرفنا على الدعاء الواجب التمسك به.