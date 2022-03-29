نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازات شهر رمضان في السعودية 1443 بالقطاع الحكومي والخاص والمدارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد تم الإعلان على إجازات شهر رمضان في السعودية 1443 وذلك بالنسبة إلى الموظفين العاملين في القطاع الخاص والحكومي، وكذلك بالنسبة إلى الطلاب في المدارس بالسعودية، وهذا يعتبر وسيلة لإعطاء فرصة إلى الجميع للتعبد والتقرب إلى الله تبارك وتعالى في الشهر الكريم، والاحتفال بعيد الفطر وسوف نعرض لكم فيما يلي الإجازات المحددة في شهر رمضان الكريم.

إجازات شهر رمضان في السعودية 1443

يتم إعطاء إجازات إلى جميع الموظفين في المملكة العربية السعودية في الشهر الكريم، واحتفالًا بعيد الفطر في القطاعات الخاصة والحكومية وكذلك في المدارس بالسعودية، وهذه الإجازات التي يتم تقديمها مدفوعة الأجر، وتتمثل فيما يلي:

إجازات القطاع الخاص

إن الإجازة التي سوف يحصل عليها العاملين في القطاع الخاص احتفالًا بعيد الفطر مدتها أربع أيام فقط، وموعد الإجازة يبدأ في من 30 من شهر رمضان الكريم ويستمر حتى 3 شوال 1443.

إجازات القطاع الحكومي

بالنسبة إلى الإجازة التي يحصل عليها الموظفين العاملين في القطاع الحكومي فإنها تبدأ في 25 من رمضان 1443 هجريًا، وتنتهي في الخامس من شوال 1443 ليحصل الموظفين على إجازة مدتها 10 أيام متتالية.

إجازات رمضان للطلاب

كذلك فلقد تم تحدد إجازات محددة للطلاب في رمضان، وذلك حتى يحصل الطلاب على قسط من الراحة والاحتفال بعيد الفطر وتبدأ الإجازة في الـ24 من رمضان 1443 وتستمر حتى الـ 7 من شوال 1443 هجريًا.

مواعيد الدوام في شهر رمضان

لقد تم تغيير مواعيد الدوام في شهر رمضان الكريم بمختلف القطاعات بالسعودية، وذلك للتخفيف على العاملين في القطاع الخاص والحكومي، وكذلك بالنسبة إلى الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، ولقد تم تحديد 6 ساعات عمل ليبدأ يوم العمل من الساعة الـ 10 صباحًا ويستمر حتى الـ 3 عصرًا.

بالنسبة إلى الدوام في المدارس فتم الإعلان من قبل وزارة التعليم السعودي على أن يبدأ اليوم الدراسي في تمام الساعة الـ 9 أو 10 صباحًا بالنسبة إلى الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، ويتم تحديد الموعد المحدد من قبل مديري الهيئات التعليمية بالسعودية، وتم العمل على تقليل عدد ساعات العمل في اليوم الدراسي وتحديد إجازة عيد الفطر لمدة 13 يومًا للتخفيف على الطلاب.