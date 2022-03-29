نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون مقدم أو كفيل تقسيط السيارات المستعملة في السعودية في المقال التالي

تم طرح نوع من الخدمات جديد في المملكة العربية السعودية وهو تقسيط السيارات المستعملة، حيث أنه نظراً لزيادة أسعار السيارات بشكل ملحوظ وبسبب حاجة الأشخاص إلى السيارات في يومهم للتنقل تم عرض هذه الفكرة والتي نالت إعجاب الكثير من المواطنين، حيث أنه الآن أصبح من الممكن الحصول على سيارة مستعملة وفي حالة جيدة وبسعر مناسب مع ضمان لفترة طويلة أيضاً. تقسيط السيارات المستعملة من المعروف أن المملكة العربية السعودية بها الكثير من فئات السيارات عالية المستوى والتي تعرف بثمنها الباهظ أيضاً، لذلك بالنسبة للكثير من الأشخاص فإنه من الصعب الحصول على سيارة تفي بالغرض بسبب زيادة الأسعار.

يوجد فئة من المواطنين المهتمين بالسيارات والذين يرغبون في تغيير سيارتهم بشكل دائم، لذلك يقوموا ببيع السيارات المستعملة إلى المعارض والحصول على سيارات جديدة، ومن هنا تم طرح فكرة جديدة لمساعدة المواطنين وهي عرض هذه السيارات المستعملة للبيع ولكن بالتقسيط وذلك لكي تتناسب مع وضع المواطنين الحالي.

كما يوجد بعض الخدمات الإضافية التي تمنحها هذه المعارض مع عملية البيع مثل منح فترة ضمان طويلة، هذا الأمر الذي زاد من ثقة المواطنين في هذه الخدمة ورغبتهم في الحصول عليها.

كما أنه الآن من الممكن أن يتم الدخول على موقع موتري والاطلاع على السيارات المستعملة المتاحة وأسعارهم وكيف يمكن الحصول عليهم وأيضاً طرق السداد المختلفة بما يتناسب مع حالة المواطنين. نظام تقسيط السيارات المستعملة من الأمور المميزة حول هذه الخدمة الجديدة هو إمكانية الحصول عليها دون دفع أي مقدم أو وجود كفيل حتى، هذا الأمر الذي سهل على المواطنين إمكانية الحصول على سيارة مستعملة داخل المملكة وبالتحديد الأشخاص المغتربين الذين يعيشون في السعودية.

من أكثر المعارض المعروفة في المملكة العربية السعودية والتي تقدم هذه الخدمة هو معرض عبد اللطيف جميل.

كما أنه الآن يمتلك موقع إلكتروني خاص به من السهل الدخول عليه ومعرفة الأسعار وما هو نظام السداد من هنا.

يقوم الشخص الذي يرغب في الحصول على سيارة مستعملة بالدخول على هذا الموقع والضغط على كلمة تمويل السيارات المستعملة، وبذلك سيتم عرض كل السيارات المتاحة. عمر شويل - جدة بدون مقدم أو كفيل تقسيط السيارات المستعملة في السعودية - ثقفني

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