300,000 ريال تمويل شخصي سريع بدون كفيل وبلا تحويل راتب بهامش ربح منافس

أصبح من السهل الحصول على تمويل نقدي يبدأ من 3000 ريال حتى 300,000 ريال سعودي بموافقة فورية عند طلب قرض شركة البيت الأهلي للتمويل ولكن بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة العربية السعودية وقد تميز هذا التمويل بأنه متاح لجميع العملاء السعوديين بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وبدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة العربية السعودية كما يمتاز التمويل بأنه متوافقًا مع الشريعة الإسلامية حيث يمتلك العميل السلعة مضاف إليها ربح محدد من الشركة كذلك يتم توفير التمويل للعميل بفترة سداد ميسرة تصل إلى ستة وثلاثون شهر على الأكثر ويتم التقديم للحصول على تمويل شخصي سريع بدون كفيل غارم سعودي الجنسية وبدون تحويل راتبك الشهري بهامش ربح تنافسي بموافقة فورية لجميع العملاء عبر شركة البيت الأهلي للتمويل الآن.

شروط التقديم على تمويل شخصي سريع لدى شركة البيت الأهلي

في الفترة الراهنة يطلب قرض شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة العربية السعودية بعض الشروط والضوابط اللازمة للموافقة الفورية والسريعة على التمويل الإستهلاكي المرابحة داخل أراضي المملكة ومن ضمن تلك الشروط توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 4000 ألاف ريال سعودي فأكثر من ذلك على حسب الفئة المتقدمة للتمويل وغيرها من الشروط التمويلية المطلوبة بالشركة كما يلي بالتفصيل الآن:

يشترط التمويل لدى شركة البيت الأهلي توفير دخل ثابت شهري للسعودي 4000 ريال سعودي أما الغير سعودي يطلب منه دخل شهري يبدأ من 5000 ريال سعودي.

فترة عمل مناسبة للعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع شبة الحكومي لا يقل عن ثلاثة أشهر كذلك توفير مدة عمل لا تقل عن سنة كاملة للعاملين في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

العمر المناسب للتقديم الإلكتروني من 18 عام حتى 60 عام كذلك المتقاعدين بالمملكة حتى 65 عام فقط لا غير لدى شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة.

مميزات الحصول على برنامج تمويل شركة البيت الأهلي للتمويل.