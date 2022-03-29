بدون إيداع أول قسط أستلم تمويلك فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، تمويل شخصي يعتبر أحد الحلول التمويلية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، الراغبين في الاستفادة من سيولة نقدية سريعة بشروط سهلة وميسرة وبمتطلبات بسيطة وغير معقدة ، حيث يوفر هذا المنتج للعملاء مبالغ مالية كبيرة والتي من شأنها خدمة كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم المالية والشرائية.

بدون إيداع أول قسط أستلم تمويلك فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب

تمويل فورى لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن ولا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا العرض أحد العروض التمويلية التي توفرها شركة النايفات لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة للعملاء من خلال هذا العرض مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي ، كما تتيح الشركة للعملاء إمكانية الاستفادة من هذا التمويل من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي يمكن الاستفادة منها عند التقدم بطلب التمويل الشخصي المتاح لدي شركة النايفات للتمويل في المملكة.

مميزات التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل

قامت شركة النايفات للتمويل بتصميم برنامج للتمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.

يمكن للشخص المتقدم بالطلب الحصول على مبالغ مالية تبدأ قيمتها من 10000 ريال سعودي وتصل حتي 300 ألف ريال سعودي.

خيارات للسداد عديدة ومتنوعة يمكن الاستفادة منها من خلال برنامج التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل .

مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي يمكن أن تصل حتي 60 شهر ، وذلك من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل.

الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من قرض شركة النايفات للتمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.

يمكن للعميل الحصول على مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي ، بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

لا يشترط إيداع أول قسط من الأقساط التمويلية المستحقة قبل استلام مبلغ التمويل الشخصي.

التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة النايفات للتمويل متاح بهامش ربح تنافسي.

الشروط والأحكام الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل