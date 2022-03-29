أحصل على 100 ألف فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب

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أحصل على 100 ألف فورى ، تمويل شخصي كاش ونقدى متاح للمواطنين في المملكة العربية السعودية ، حيث يمكن للعميل الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له وبدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن ، وقد جاء هذا البرنامج التمويلي ضمن مجموعة متنوعة ومتكاملة من البرامج التمويلية التي توفرها شركة النايفات للتمويل للعملاء داخل المملكة العربية السعودية . برنامج التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل شركة النايفات للتمويل تعتبر واحدة من أهم وأكبر شركات التمويل في المملكة العربية السعودية.

توفر الشركة مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية التي تخدم كافة احتياجات ومتطلبات جميع العملاء في المملكة.

تقدم شركة النايفات للتمويل من خلال هذا البرنامج التمويلي مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي.

يمكن لطالب التمويل الحصول على مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

قرض شركة النايفات لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل.

تقدم شركة النايفات للتمويل موافقة سريعة وفورية على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لديها لقطاع الأفراد بالمملكة.

يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي المتاح لدي شركة النايفات للتمويل حتي 60 شهر ، وذلك من خلال دفعات ميسرة ومجدولة تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل.

قرض شركة النايفات للتمويل متاح بهامش ربح تنافسي.

تتيح الشركة للعملاء إمكانية تجديد التمويل.

يمكن الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة النايفات للتمويل من خلال إجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء. الأوراق والمستندات الأساسية اللازمة لاستكمال طلب قرض شركة النايفات بدون كفيل ولا تحويل الراتب يجب ان يقوم طالب التمويل بتعبئة نموذج إستمارة نموذج طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة النايفات للتمويل.

تقديم إثبات الهوية سارية الصلاحية لطالب التمويل.

يشترط لاستكمال الطلب أن يقوم طالب التمويل بتعبئة نموذج إقرار وإفصاح العميل بجميع إلتزاماته المالية الأخرى.

إرفاق طلب التمويل الشخصي بشهادة تعريف بالراتب الشهرى لطالب التمويل ويجب أن تكون مصدقة من جهة العمل.

تقديم بطاقة أو رقم الأيبان الخاص بالعميل.

يلزم تقديم كشف حساب أصل لأخر ثلاثة رواتب الشخص المتقدم بالطلب. عمر شويل - جدة أحصل على 100 ألف فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب - ثقفني

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