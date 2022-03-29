التسجيل في خدمة الاعتكاف شهر رمضان 1443 الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام

التسجيل في خدمة الاعتكاف، فقد أعلنت اليوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام في المملكة العربية السعودية عن عودة الاعتكاف مرة أخري داخل المسجد الحرام خلال الشهر الكريم شهر رمضان، وقد عملت الرئاسة بأن التقديم في خدمة الاعتكاف يتطلب من كل متقدم توافر بعض الشروط التي يجب أن توافرها حتي يتم الموافقة على الطلب المقدم، على أن يتم التسجيل في هذه الخدمة بشكل إلكتروني فقط بدون الذهاب إلي مقرات عمل رئاسة شؤون المسجد الحرام، لذا سنوضح شروط ومتطلبات التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام.

التسجيل في خدمة الاعتكاف شهر رمضان 1443

حددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام بعض المعايير والشروط التي يجب توافرها من أجل التقديم في خدمات الاعتكاف بالمسجد الحرام، وحتي يتم الحصول على رخصة الاعتكاف يجب توافر الشروط التالية:

يشترط ألا يقل عمر الشخص الراغب في التقديم في الاعتكاف عن 18 عام.

يجب الموافقة على شرط الاعتكاف التي تخص التجمعات خلال فترة الاعتكاف أو التعامل مع أشخاص بالاختلاط مع الآخرين سواء للرجال أو النساء.

يتطلب من المتقدم المحافظة على جميع محتويات وأغراض المسجد الحرام خلال الفترة الخاصة بالاعتكاف.

الموافقة على عدم تعليق أي ملصقات.

يمنع تماماً الجمع الخاص بمتنقلات المسجد التي تقوم الإدارة بإزالته بجانب المشرفون.

يتطلب عدم القيام بإلقاء أي دروس دينية في المسجد الحرام من جانب المعتكفين خلال فترة الاعتكاف.

خطوات التقديم في الاعتكاف لشهر رمضان 1443

الاعتكاف في المسجد الحرام سوف يبدأ في الفترة الزمنية من يوم 19 رمضان حتى 30 رمضان، على أن يبدأ التقديم في الاعتكاف بداية من يوم 25 شعبان حتى يوم 10 رمضان 1443، حيث يتم التسجيل بشكل إلكتروني سريع باتباع هذه الخطوات: