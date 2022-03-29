نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل للاعتكاف في المسجد الحرام والمسجد النبوي رمضان 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل العديد عن طريقة التسجيل للاعتكاف في المسجد الحرام والمسجد النبوي وذلك بعدما أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام عن رجوع الاعتكاف مرة أخرى وفقًا لشروط معينة، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي شروط الاعتكاف بالمسجد، ومعرفة موعد إرسال طلبات الاعتكاف، ومعرفة الأغراض المسموح بها داخل المسجد، وكيفية الاستعلام عن طلب خدمة الاعتكاف.

موعد الاعتكاف في الحرمين رمضان 1443

أعلنت رئاسة شئون الحرمين الشريفين، إلى عدد من الأخبار الهامة التي تتعلق بموعد الاعتكاف في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، والتي ستكون في العشر الأواخر من شهر رمضان المُقبل، غير أن عملية فتح التسجيل في الاعتكاف سيكون من يوم 25 شعبان 1443، وحتى حلول يوم العاشر من رمضان.

كما أضافت الرئاسة أيضًا أنه من المقرر البدء في تسليم تصاريح الاعتكاف والخزائن إلى المعتكفين بداية من يوم 16 رمضان، وحتى حلول يوم التاسع عشر من شهر رمضان شهر الخير والبركات، على أن يكون استلام التصاريح من أمام باب (119)، حيث يتوجه المتقدم بالطلب على كابنية شؤون المعتكفين بالمسجد الحرام.

التسجيل للاعتكاف في المسجد الحرام

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن البدء للاعتكاف في العام الحالي 1443 من أواخر أيام شهر شعبان حتى العاشر من رمضان، على أنه سوف يتم استلام تصاريح الاعتكاف من يوم 16 حتى 19 رمضان، وللتسجيل يجب اتباع التعليمات التالية:

في البداية يجب الدخول إلى موقع رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي.

اضغط على أيقونة “ الدخول للنظام “.

“. قم بتقديم طلب تسجيل اعتكاف جديد.

يجب إدخال البيانات المطلوبة وصورة الهوية الوطنية أو صورة من الإقامة.

قم بقراءة الشروط والموافقة عليها.

بعد ذلك سوف يتم إرسال رسالة إلى الجوال بها إتمام عملية التسجيل.

شروط التسجيل للاعتكاف في المسجد الحرام

حددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام شروط الاعتكاف بهما والتي جاءت كالآتي:

يشترط ألا يقل عمر الشخص عن 18 عاماً.

يجب التسجيل إلكترونيًا في البوابة الإلكترونية وإصدار تصريح الاعتكاف.

التعاون مع كافة العاملين في المسجد الحرام، واتباع القوانين والأنظمة الموضوعة.

منع التجمعات في موقف الاعتكاف، ورفع الصوت والتشويش على المصلين وإلقاء الدروس الدينية.

المحافظة أماكن الاعتكاف نظيفة وسليمة.

عدم مشاركة بطاقة المعتكف مع شخص آخر.

منع تعليق الملصقات داخل الحرمين، وعدم وضع اصطحاب.

ويمكنكم التعرف علي الشروط المطلوبة للتسجيل في حملة حج الراجحي للعام الحالي 2002/1443 بكل سهولة ويسر وبدون بذل مجهود.

الأغراض المسموح بها خلال الاعتكاف بالمسجد الحرام والنبوي

لقد نبهت الهيئة العامة لشؤون الحرمين الشريفين عن ضرورة المحافظة على أغراض المسجد ومنع استغلال خزانات المصاحف لأي أغراض شخصية، والتفرغ فقط للعبادة والذكر، وعدم التشويش على المصلين وإقامة صلاة التراويح والتهجد، كما أن الاعتكاف ممنوعًا في قبو المسعى، وحددت الهيئة الأغراض المسموح بالحصول عليها أثناء الاعتكاف بالمسجد وهي:

سجادة الصلاة.

قطعتين لملابس الإحرام.

غطاء خفيف.

مخدة.

كيفية الاستعلام عن طلب خدمة الاعتكاف 1443.

يمكن الاستعلام عن طلب خدمة الاعتكاف إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول للبوابة الإلكترونية لشؤون الحرمين.

الضغط على “ الاستعلام عن طلب الاعتكاف في شهر رمضان 1443هـ “.

“. قم إدخال رقم الهوية ورقم طلب الاعتكاف.

اضغط على زر “استعلام“، من ثم يتم عرض كافة البيانات المطلوبة.

وفي نهاية المقال نكون قد تعرفنا علي كيفية التسجيل للاعتكاف في المسجد الحرام والمسجد النبوي في شهر الصيام المبارك، ومعرفة كافة الشروط المطلوبة، والأماكن المتاحة للرجال والنساء للاعتكاف.