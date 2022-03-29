نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في منصة جود الاسكان “تأكد من استحقاقك” في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية في معرفة طريقة التسجيل في منصة جود الإسكان، والتي تعتبر واحدة من أهم المنصات الرقمية التي يتم اطلاقها من أجل توفير مساعدة إلي المواطنين من ذوي الدخل المنخفض، ولكي يحصل علي إسكان مستقل مناسب، للحصول علي حياة مستقرة كريمة، ومن خلال هذا التقرير نستعرض معكم مزيد من المعلومات حول التسجيل علي منصة جود للإسكان وأهم الشروط الواجب توافرها في المتقدم.

التسجيل في منصة جود الإسكان

ومن خلال منصة جود للإسكان يتوفر العديد من الخدمات الالكترونية، وتوفير خدمات إلكترونية من أجل توفير الوقت والجهد علي المواطنين، بدلاً من الذهاب إلي المكاتب الادارية، لكي تساعد الشباب وذوي الدخل المحدود لكي يحصلوا علي سكن مناسب للعيش، وهي من المنصات التي توفر المساعدة الخيرية بالشروط المحددة لوصول الدعم إلي مستحقيه، باعلي جودة من الشفافية والدقة.

شروط التسجيل في منصة جود للاسكان

ولكل المواطنين الموجودين في المملكة العربية السعودية الآن لابد من توافر تلك الشروط والأحكام عند التقديم للحصول علي الاسكان في منصة جود، وهي كالآتي.

ان يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم في المملكة بصورة دائمة.

أن لا يقل عدد أفراد الاسرة عن 5 أفراد.

ولا يكون المتقدم لدية أي املاك عقارية.

تقديم ما يثبت الدخل الشهري للأسرة.

لابد أن يكون المتقدم لديه حساب خاص في منصة سكني.

تقديم كافة المستندات التي تثبت أن المتقدم ليس لديه سكن دائم وثابت.

خطوات التسجيل في منصة جود اسكان

وبعد توافر الشروط التي تم توضيحها من أجل الحصول علي الاسكان، يبدأ المواطن في تسجيل الدخول، أما عن خطوات التسجيل في منصة جود للاسكان يمكن للمواطنين أن يحصلوا علي تسجيل إلكتروني رسمياً عبر الخطوات الآتية.