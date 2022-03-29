نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الامثل للتمويل تمويلك حتي 50 ألف ريال بدون تحويل راتب أو ضامن في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة الامثل للتمويل السعودية هي واحدة من أولى شركات التمويل المرخص بالمملكة. تم إنشاء الشركة عام 2000 ميلادية تحت رقابة البنك المركزي السعودي ساما طبقا للشريعة. يعد الامثل للتمويل السعودية من أهم شركات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب التمويل الشخصي للأفراد. تخضع جميع أنواع التمويل لكافة أحكام الشريعة الإسلامية، مع هامش ربح تنافسي ثابت طوال مدة التمويل وتعتبر هي الافضل أذا كنت تبحث عن تمويل ميسر سريع بدون تحويل راتب وبدون كفيل ونستعرض الأن أهم الشروط للحصول علي التمويل اللازم ومدة التمويل ومزايا التمويل الشخصي للأفراد من شركة الأمثل.

أهداف شركة الأمثل للتمويل:

تقديم خدمات تليق بالمواطن السعودي؛ لكسب ثقة العملاء

مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الإزدهار؛ مما سيعود بالضرورة بالنفع على الوضع الاقتصادي بالمملكة

تطوير أعمال الشركة، وتطوير التعامل الإلكتروني

أن تصبح الشركة جزءاً ذا تأثير في برنامج المملكة رؤية 2030

خدمات الامثل للتمويل السعودية:

تمويل الأفراد:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً

تمويل الأفراد له ثلاثة صور (التورق، التأجير التمويلي، المرابحة)

التورق يساعدك في الحصول على سيولة مادية لتلبية احتياجاتك المختلفة

التأجير التمويلي هو التأجير المنتهي بالتمليك، وهو متاح فقط للسيارات

المرابحة ستصبح متاحة قريباً

مزايا تمويل الأفراد:

التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

مبلغ التمويل يصل إلى 100 ألف ريال سعودي

لا حاجة لكفيل للتمويل حتى 50 ألف ريال

لا يوجد تحويل الراتب

مدة سداد تمتد حتى 24 شهراً

هامش ربح تنافسي

تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً

تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة له نوعان (التورق، التأجير التمويلي)

التورق يمتد خلال باقة واسعة من الخيارات التمويلية التي تساعد على نمو وانتعاش منشأتك.

التأجير التمويلي يساعد على دوران عجلة الإنتاج بمنشأتك عن طريق أساطيل السيارات التي يوفرها الامثل للتمويل السعودية

مزايا تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة:

التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

مبلغ تمويل يصل إلى 7.5 مليون ريال سعودي

مدة سداد تمتد إلى 48 شهراً

إجراءات بسيطة وسريعة

برنامج التمويل المضمون:

يخص هذا البرنامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ظهر هذا البرنامج بالتعاون بين شركة الأمثل مع كفالة تحت إشراف البنك المركزي السعودي لمقاومة الكساد الاقتصادي الناجم عن أزمة كورونا COVID-19.

لا يحتاج تمويل هذا البرنامج أي ضمانات أو رهن عقاري، كما أنه بلا رسوم إدارية. مبلغ التمويل يصل إلى 7.5 مليون ريال سعودي وفترة السداد تبدأ من 6 أشهر وتمتد حتى 36 شهر. هامش ربح مميز بنسبة 4% من إجمالي التمويل سنوياً.

برنامج نقاط بيعك تمويلك:

يتبع هذا البرنامج أيضاً تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. يهدف البرنامج إلى دعم الإقراض غير المباشر بالتعاون مع مؤسسة منشآت.

يصل التمويل التابع لهذا البرنامج نصف مليون ريال سعودي. تصل مدة السداد إلى 24 شهر مع قسط شهري محدد وهامش ربح بسيط.

تمويل المتاجر الإلكترونية:

مع سعي المملكة لتعميم التيار الإلكتروني والرقمي في حياتنا اليومية، يقدم الامثل للتمويل السعودية دعماً لصاحبي المتاجر الإلكترونية يصل إلى 3 مليون ريال سعودي.

تمويل نمو التقنية Tech:

استكمالاً للخدمة السابقة، تقدم شركة الأمثل تمويلاً أكثر ضخامة للمنشآت المتخصصة في المجال التقني الحاصلة على ترخيص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ” Tech”. يصل التمويل إلى 7.5 مليون ريال سعودي وفترة السداد حتى 36 شهر. السداد من خلال قسط شهري ثابت بهامش ربح بسيط.

طريقة التسجيل للحصول على تمويل شركة الأمثل:

يمكنك التسجيل إما من خلال فروع شركة الأمثل الممتدة عبر أراضي المملكة، أو بالاتصال بالرقم المجاني 8003015555 أو أخيراً عبر الموقع الإلكتروني لشركة الأمثل.

يوفر الموقع طلبات تمويل إلكترونية جاهزة، كل ما تحتاج إليه فقط هو تعبئة البيانات ورفع المستندات المطلوبة.

طلب تمويل الأفراد من هنا.

طلب تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من هنا.