متى يفتح بنك الراجحي في رمضان 2022 وطرق التواصل مع مصرف الراجحي

يبحث العديد الأشخاص عن المواعيد التي سوف يفتح فيها بنك الراجحي في شهر رمضان المبارك لعام 2022، حيث يتم تحديد ذلك بواسطة البنك المركزي في المملكة العربية السعودية الذي يعتبر المسؤول عن كافة البنوك الموجودة في المملكة، ولكن أكثر البنوك التي يهتم بها الناس هو بنك الراجحي، لما يقدمه من عروض وتساهيل لعملائه في كافة المجالات المالية، لذلك يعتبر سؤال متى يفتح بنك الراجحي في رمضان من أكثر الأسئلة التي يبحث عنها الناس على جوجل، وسوف نتعرف في هذه المقالة على موعد فتح بنك الراجحي في رمضان، ونتعرف أيضاً على أيام الإجازة، وطرق التواصل معه.

متى يفتح بنك الراجحي في رمضان

أصبح بنك الراجحي من أكبر البنوك المعروفة والمشهورة في المملكة العربية السعودية، لما يقدمه هذا البنك من الخدمات والعروض والتساهيل المالية لجميع عملائه، كما يمتلك العديد من الفروع في كافة أنحاء المملكة، وتنتشر ماكينات الصرف الآلي الخاصة به أيضاً في جميع الأماكن، وقد تم الإعلان عن المواعيد التي سوف يفتح فيها بنك الراجحي خلال شهر رمضان المبارك لعام 2022، والتي ستكون من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

إجازة بنك الراجحي في آخر شهر رمضان

ستبدأ إجازة بنك الراجحي في شهر رمضان المبارك لعام 2022 في آخر ثلاث أيام من الشهر الكريم، وذلك بداية من يوم 27 من رمضان، والذي يوافق يوم 28 من شهر أبريل، وسوف تستمر هذه الإجازة حتى خامس يوم عيد الفطر المبارك، الموافق يوم 8 من شهر مايو لعام 2022، ولكن هناك بعض الفروع يستمر الدوام فيها خلال تلك الإجازة وذلك لخدمة المعتمرين والحجاج في المملكة العربية السعودية.

طرق التواصل مع بنك الراجحي

هناك عدة طرق يمكن من خلالها التواصل مع بنك الراجحي يُمكنك التواصل تلك الطرق للحصول على رد على جميع الاستفسارات أز تقديم شكاوى، والتي هي كالآتي: