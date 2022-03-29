نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القبول في كلية التقنية العالمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن الحساب الرسمي للكليات التقنية العلمية بالمملكة العربية السعودية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن بدأ التسجيل للالتحاق بالكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض والكلية التقنية العالمية بالجعيمة ” إتقان” ، والكليات الكليات التقنية العالمية هي كليات حكوميّة سعودية تتبع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، وتهدف الكليات إلي التأهيل النوعي للكوادر الوطنية وفق أعلي معايير الجودة والتدريب العالمية ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف معاً علي شروط القبول في كلية التقنية العالمية ، وخطوات التسجيل في الموقع الرسمي بالتفصيل ، كما يمكنكم التعرف علي شروط الوظائف المطلوبة للإدارة العامة للتجنيد بوزارة الدفاع السعودية.

شروط القبول في كلية التقنية العالمية

تم إنشاء الكليات التقنية بهدف تكوين جهة رائدة تهتم بشؤون التدريب والتطبيق ، وذلك بالتعاون مع كبري منظمات التدريب التطبيقي علي مستوي العالم ، وللقبول في هذه الكليات ، لابد من توافر مجموعة من شروط القبول في الكلية التقنية كالآتي :

يسمح للسعوديين رجال ونساء فقط بالالتحاق بالكليات. يكون المتقدمون من خريجي الثانوية العامة بما لا يزيد علي خمس سنوات قبل تاريخ التقدم. يجتاز المتقدمون اختبارات القدرات العامة عن طريق المركز الوطني للقياس والتقويم. تخطي الاختبار التحصيلي من خلال المركز الوطني للقياس والتقويم لمرحلة التعليم العالي. يقوم المتقدم بقراءة التعهد والموافقة عليه.

وشورط القبول الواجب توفرها في المتقدمين تتضمن توثيق شهادة التخرج ، و في حال ورود أي بيانات مدخلة تخالف الحقيقية ، يتم استبعاد المتقدم وذلك في اي مرحلة من التقديم وحتي القبول.

خطوات إنشاء حساب علي موقع الكلية

تقدم الكليات للدارسين مناهج علمية وعملية وتطبيقية علي مدار سنوات الدراسة ، وتمنح لمجتازي الدراسة بمراحلها شهادة الدبلوم المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وتبلغ مدة الدراسة ثلاث سنوات ، يستحق خلالها المتدرب مكافأة شهرية ، ويبلغ عدد الكليات 19 كلية للجنسين موزعة بين ست عشر مدينة علي مستوي المملكة.

ويمكن التسجيل في الكلية التقنية العالمية عن طريق اتباع الخطوات التالية :

يقوم المتقدم بالتسجيل علي الموقع الإلكتروني للكليات التقنية. ثم يقوم بقراءة الشروط الواردة بالفقرة السابقة. بعد ذلك يوافق علي الاشتراطات ويضغط علي كلمة تسجيل اسفل الصفحة. بعدها يقوم بملأ البيانات التالية : الاسم الكامل للمتقدم / المتقدمة.

رقم الهاتف الجوال خاص الطالب.

البريد الإلكتروني للمتقدم / المتقدمة.

تأكيد البريد الإلكتروني مرة أخرى.

رقم الهوية الوطنية للمتقدم / المتقدمة.

كلمة المرور للحساب.

إعادة تأكيد كلمة المرور. وأخيراً يكتب رمز التحقق المرئي ويضغط علي إنشاء حساب.

ولابد من إدخال البيانات الصحيحة وتحقيق شروط القبول في الكلية الدولية للتكنولوجيا ، من أجل القبول في كلية التقنية العالمية ، ويتم اتابع نفس الخطوات في التقديم للكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران.

فروع الكلية التقنية العالمية

تنتشر فروع كلية تقنية العالمية عبر أراضي المملكة بواقع 18 ثماني عشر كلية هي :

1. التقنية العالمية للبنات بعنيزة.

2. الكلية التقنية العالمية للبنات بالقريات.

3. التقنية العالمية للبنات بالنماص.

4. الكلية التقنية العالمية للبنات بوادي الدواسر.

5. الكلية التقنية العالمية للبنات بالمدينة المنورة.

6. الكلية التقنية العالمية للبنات بالقويعية.

7. الكلية التقنية العالمية للبنات بالإحساء.

8. الكلية التقنية العالمية للبنات بالخبر.

9. الكلية التقنية العالمية للبنات بالوجه.

10. الكلية التقنية العالمية للبنات بالمجمعة.

11. الكلية التقنية العالمية للبنات بالخرج.

12. الكلية التقنية العالمية للبنات بجدة.

13. الكلية التقنية العالمية للبنات بمكة المكرمة.

14. الكلية التقنية العالمية للبنات بالقطيف.

15. الكلية العالمية للسياحة و الفندقة بالرياض.

16. الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض.

17. الكلية التقنية العالمية بمكة المكرمة.

18. الكلية التقنية العالمية بالجعيمة (اتقان).

ويمكن الالتحاق والتسجيل لكل طالبة وطالب سعودي.