شركة المصانع الكبرى للتعدين إدراج وبدء تداول شركة المصانع الكبرى للتعدين بالسوق السعودي

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عمر شويل - جدة شهد سوق الأسهم السعودية ، الثلاثاء 29 مارس 2022، إدراج وبدء تداول أسهم شركة المصانع الكبرى للتعدين أماك في السوق الرئيسي، ومن الجدير بالذكر ان هنالك بحث مرتفع حول هذا الموضع لذلك وفي موقع ثقفني سوف نقدم لكم جميع التفاصيل حول إدراج وبدء تداول شركة المصانع الكبرى للتعدين بالسوق السعودي

إدراج وبدء تداول شركة المصانع الكبرى للتعدين بالسوق السعودي

أعلنت شركة تداول السعودية (Tadawul) أنها ستدرج في بورصة تداول بالرمز 1322 والرمز الدولي SA15HG50KL10 بشرط عدم وجود تقلبات يومية في الأسعار يجب أن تلتزم الشركة بحد +/- 30٪ يوميًا بحد ثابت +/- 10٪

ووصفت الحدود بأنها مطبقة فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج ومن اليوم الرابع ، ستتم إعادة ضبط تقلب الأسعار إلى – / + 10٪ ، ولن يكون هناك تقلب ثابت في الأسعار

ستضيف إيداع ، يوم الأحد الموافق 27 مارس 2022 ، الأوراق المالية المكتتب بها لشركة المصانع الكبرى للتعدين إلى حساباتها للمساهمين المؤهلين

شركة المصانع الكبرى للتعدين

طرحت أماك بقيمة 73.6 مليون ريال في أسواقها الخاصة ، أي ما يقرب من 7 في المائة من إجمالي الأسهم القائمة حجم الطلب 91.8 مليار ريال ، وهو ما يزيد عن ثلث القيمة السوقية لشركة AMAC، وقال الرئيس التنفيذي لشركة أماك إن الطاقة الإنتاجية السنوية للمنجم تبلغ 40 ألف أوقية من الذهب، حدد النطاق السعري لعرض AMAC في السوق السعودي وابدأ في بناء دفتر الطلبات، هيئة السوق السعودية تقرر السماح بـ 30 بالمائة من أسهم 3 شركات للاكتتاب العام.

تشمل أهداف الشركة الرئيسية “أماك” ما يلي:

إنتاج سبائك الذهب والفضة.

إنتاج مركزات الزنك.

إنتاج مركزات النحاس.

تصنيع الجرانيت.

تفجير الصخور.

إنشاء مصانع تصنيع البلاط

وتمتلك الشركة حاليًا حقوق نحو 152 كيلومترًا مربعًا من منطقة الكشف الواقعة في قيان وقطان ومساحة 54 كيلومترًا مربعًا بموجب ترخيص استخراج المعادن ضمن امتياز مناجم ماسان وتشيان.

تداول أسهم الشركة

يتم تداول أسهم الشركة حاليا في السوق المالية السعودية ويبلغ رأس مالها حاليا 560 مليون دولار، العمليات الرئيسية للشركة هي تشغيل منجم المصاني ومنجم تشيان يقع منجم المصانع في معسكر المصانع الرئيسي للتعدين والذي ينتج مركزات النحاس والزنك والفضة والذهب ، بينما يقع منجم تشيان على بعد حوالي 12 كيلومترًا من منجم المصانع الذي ينتج سبائك الذهب والفضة